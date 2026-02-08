67-letnia Grażyna Wolszczak w kusej mini. Zaskoczeni? Gwiazda zaszalała

Grażyna Wolszczak pojawiła się ostatnio na premierze spektaklu "Facet z papieru" i skradła show. Jak? Wystarczyło, że na czerwonym dywanie stawiła się ubrana w bardzo krótką sukienkę w wyrazistym kolorze. Odcień wina i długość mocno przed kolano okazały się strzałem w dziesiątkę. Wolszczak wyglądała świetnie i chyba czuła się równie dobrze. Chętnie uśmiechała się i łapała pozy.

Aż trudno uwierzyć w to, że aktorka w grudniu zeszłego roku skończyła 67 lat i pobiera już emeryturę!

Grażyna Wolszczak w kusej mini

Wolszczak błyszczała na premierze "Faceta z papieru". Do wiśniowej sukienki, która zasłaniała szyję i dekolt, ale odsłaniała zgrabne nogi, gwiazda dodała czarne okrycie, rajstopy i kozaki w tym samym kolorze, a wisienką na torcie były długie, czerwone rękawiczki. Jeśli aktorka pragnęła błyszczeć i to w nieco dramatyczny sposób - udało jej się!

Podczas premiery spektaklu w Teatrze Garnizon Sztuki na ściance pojawiło się wiele znanych nazwisk. Patrycja Markowska pozowała u boku ukochanego, były też Dorota Szelągowska, Natalia Kukulska, Mariola Bojarska-Ferenc czy Katarzyna Glinka. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

Od teatralnej sceny po emeryturę, której… nie chciała!

Grażyna Wolszczak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego show-biznesu. Karierę zaczynała w teatrze, a potem szturmem zdobywała serca widzów serialami i filmami. Największą popularność przyniosła jej rola Barbary Brzozowskiej w kultowym serialu "Na Wspólnej", w którym występuje od samego początku, a więc od 2003 r.

Gwiazda debiutowała już w latach 80., pojawiając się m.in. w serialu "07 zgłoś się", a potem kreowała kolejne pamiętane role. Jej kariera to ponad czterdzieści lat na scenie i planach zdjęciowych. Choć formalnie od dawna ma prawo do emerytury, aktorka nie kwapiła się, by z niej korzystać. Przyznała, że gdy osiągnęła wiek emerytalny, "obraziła się" na ten fakt i celowo przez kilka miesięcy nie odbierała świadczenia z ZUS, sprawiając, że jej emerytura… po prostu przepadła!

Wolszczak później zmieniła zdanie i zaczęła pobierać świadczenie, choć podkreśla, że emerytura to dla niej tylko dodatek, a nie główne źródło utrzymania, bo ciągle pracuje i tworzy.

