67-letnia Grażyna Wolszczak w kusej mini. Zaskoczeni? Gwiazda zaszalała

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-08 5:05

Grażyna Wolszczak ma 67 lat i jest emerytką, a jednak gdy ostatnio pokazała się na czerwonym dywanie, sprawiła, że odwracały się za nią wszystkie głowy. Piękna aktorka zaszalała ze stylizacją i wyszło jej to na dobre. Wyglądała świetnie w krótkiej, bordowej sukience. Prawda?

Grażyna Wolszczak pojawiła się ostatnio na premierze spektaklu "Facet z papieru" i skradła show. Jak? Wystarczyło, że na czerwonym dywanie stawiła się ubrana w bardzo krótką sukienkę w wyrazistym kolorze. Odcień wina i długość mocno przed kolano okazały się strzałem w dziesiątkę. Wolszczak wyglądała świetnie i chyba czuła się równie dobrze. Chętnie uśmiechała się i łapała pozy.

Aż trudno uwierzyć w to, że aktorka w grudniu zeszłego roku skończyła 67 lat i pobiera już emeryturę!

Zobacz także: Grażyna Wolszczak nie chciała pobierać emerytury! Tematu unikała jak ognia. "Emerytura przepadła"

Grażyna Wolszczak w kusej mini

Wolszczak błyszczała na premierze "Faceta z papieru". Do wiśniowej sukienki, która zasłaniała szyję i dekolt, ale odsłaniała zgrabne nogi, gwiazda dodała czarne okrycie, rajstopy i kozaki w tym samym kolorze, a wisienką na torcie były długie, czerwone rękawiczki. Jeśli aktorka pragnęła błyszczeć i to w nieco dramatyczny sposób - udało jej się!

Podczas premiery spektaklu w Teatrze Garnizon Sztuki na ściance pojawiło się wiele znanych nazwisk. Patrycja Markowska pozowała u boku ukochanego, były też Dorota Szelągowska, Natalia Kukulska, Mariola Bojarska-Ferenc czy Katarzyna Glinka. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

Zobacz także: Patrycja Markowska skradła show w teatrze! Nie mogła oderwać rąk od ukochanego!

Od teatralnej sceny po emeryturę, której… nie chciała!

Grażyna Wolszczak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego show-biznesu. Karierę zaczynała w teatrze, a potem szturmem zdobywała serca widzów serialami i filmami. Największą popularność przyniosła jej rola Barbary Brzozowskiej w kultowym serialu "Na Wspólnej", w którym występuje od samego początku, a więc od 2003 r.

Zobacz także: Luksusowy apartament Grażyny Wolszczak! Kolumna w salonie i kolorowa łazienka to nie wszystko!

Gwiazda debiutowała już w latach 80., pojawiając się m.in. w serialu "07 zgłoś się", a potem kreowała kolejne pamiętane role. Jej kariera to ponad czterdzieści lat na scenie i planach zdjęciowych. Choć formalnie od dawna ma prawo do emerytury, aktorka nie kwapiła się, by z niej korzystać. Przyznała, że gdy osiągnęła wiek emerytalny, "obraziła się" na ten fakt i celowo przez kilka miesięcy nie odbierała świadczenia z ZUS, sprawiając, że jej emerytura… po prostu przepadła!

Wolszczak później zmieniła zdanie i zaczęła pobierać świadczenie, choć podkreśla, że emerytura to dla niej tylko dodatek, a nie główne źródło utrzymania, bo ciągle pracuje i tworzy.

Zobacz także: Okrzyknięto ją najpiękniejszą aktorką w Polsce! Ma 67 lat, a formy zazdroszczą jej sporo młodsze koleżanki

Zobacz więcej zdjęć. Anna Głogowska pęka z dumy. Pokazała zdjęcia ze studniówki córki

Grażyna Wolszczak zawalczy we freak fightach? Gwiazda już trenuje
Anna Głogowska
Galeria zdjęć 28
Jak dobrze znasz rodzinę Brzozowskich z "Na Wspólnej"?
Pytanie 1 z 12
Nieżyjący Wiktor Brzozowski był dla Michała Brzozowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURY GWIAZD
CZERWONY DYWAN
GRAŻYNA WOLSZCZAK