Stołeczny kalendarz kulturalny pękał tego dnia w szwach. Podczas gdy część celebrytów wybrała premierę filmu "Dalej jazda 2", inni postawili na teatralną atmosferę. Teatr Garnizon Sztuki przyciągnął tłumy znanych twarzy, które chętnie zaprezentowały się fotoreporterom przed wejściem na widownię.

Patrycja Markowska skradła show w teatrze! Nie mogła oderwać rąk od ukochanego!

Na ściance nie mogło zabraknąć Patrycji Markowskiej. Artystka zdecydowała się na swobodną, ale bardzo stylową stylizację jak zwykle w klimacie boho. Czarne spodnie dzwony zestawiła z asymetryczną bluzką w odcieniu brązu, a całość przełamała klasyczną ramoneską. Jednak to nie strój najbardziej przyciągał spojrzenia. Uwagę fotoreporterów skradł partner wokalistki, który towarzyszył jej przez cały wieczór. Zakochani trzymali się za ręce, wymieniali uśmiechy i nie kryli czułości. Uroczo!

W teatrze pojawiła się także Dorota Szelągowska, dla której ten wieczór miał szczególne znaczenie. Projektantka i prezenterka przyszła wesprzeć syna, który występuje w spektaklu. Postawiła na jasny, zielonkawy garnitur w kratę o luźnym fasonie.

Na premierze nie zabrakło również Natalii Kukulskiej, a uśmiechy do obiektywów posyłała Magdalena Kumorek, która gra w "Facie z papieru". Aktorka przyciągnęła uwagę nową fryzurą, która wyraźnie odświeżyła jej wizerunek i była szeroko komentowana w kuluarach.

