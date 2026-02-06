53-letnia Monika Richardson robi formę w sanatorium. Poznalibyście ją bez makijażu?

2026-02-06

Sama mówi, że nie jest już dziennikarką. A zatem celebrytka Monika Richardson postanowiła zadbać tej zimy o swoją formę. Choć ma dopiero 53 lata, wybrała się do sanatorium. Razem z emerytami zażywa kąpieli borowinowych i solankowych. Ogląda seriale, robi na drutach i wychodzi na długie spacery z psem. W ten sposób, jak twierdzi, robi życiową formę.

Okazuje się, że Monika Richardson wyjeżdża do sanatorium regularnie - dwa razy w roku. Regeneruje tam swój organizm, odpoczywa, robi na drutach, ogląda seriale i spaceruje. Fotografowie przyłapali ją ostatnio, gdy pakowała swoje manatki i ruszała w drogę do ośrodka. Przed domem zaprezentowała się w naturalnym wydaniu - bez makijażu, z włosami spiętymi kolorowymi spineczkami, niczym dziewczynka. Była dziennikarka nie chce już też ukrywać swoich siwych włosów.

Po dotarciu na miejsce szybko pochwaliła się w sieci, jak wygląda jej sanatoryjne życie.

Życiówka w tym wieku? Tak! Regularnie, dwa razy w roku akcja regeneracja. Co najmniej 10 dni kąpieli siarkowych, solankowych, borowinowych, pływanie, sauna, treningi, regularne posiłki i dwugodzinne spacery

- napisała w sieci Monika. 

Sanatorium w tym wieku? Czemu by nie. Każdy ma prawo żyć jak emerytka!

Zobaczcie w naszej galerii nowe zdjęcia Moniki Richardson. Poznalibyśmy ją na ulicy?

Monika Richardson robi formę w sanatorium
Monika Richardson ostro o przemocy wobec kobiet. "Z terrorystami się nie negocjuje"
