53-letnia Monika Richardson robi formę w sanatorium. Poznalibyście ją bez makijażu?

Okazuje się, że Monika Richardson wyjeżdża do sanatorium regularnie - dwa razy w roku. Regeneruje tam swój organizm, odpoczywa, robi na drutach, ogląda seriale i spaceruje. Fotografowie przyłapali ją ostatnio, gdy pakowała swoje manatki i ruszała w drogę do ośrodka. Przed domem zaprezentowała się w naturalnym wydaniu - bez makijażu, z włosami spiętymi kolorowymi spineczkami, niczym dziewczynka. Była dziennikarka nie chce już też ukrywać swoich siwych włosów.

Po dotarciu na miejsce szybko pochwaliła się w sieci, jak wygląda jej sanatoryjne życie.

Życiówka w tym wieku? Tak! Regularnie, dwa razy w roku akcja regeneracja. Co najmniej 10 dni kąpieli siarkowych, solankowych, borowinowych, pływanie, sauna, treningi, regularne posiłki i dwugodzinne spacery

- napisała w sieci Monika.

Sanatorium w tym wieku? Czemu by nie. Każdy ma prawo żyć jak emerytka!

