Monika Richardson z dzieckiem i psieckiem w restauracji. Karmiła Kiko wprost ze stołu

Monika Richardson (53 l.) wybrała się do nowej warszawskiej restauracji w towarzystwie syna - Tomka (24 l.) i kilkumiesięcznej suczki Kiko. Wszyscy razem zasiedli przy stole i rodzinnie pałaszowali posiłek. Monika podkarmiała "psiecko" przy stole i nie odmówiła sobie pieszczot.

Monika Richardson karmi psa w restauracji

Półroczna suczka Kiko odkąd pojawiła się w życiu Moniki Richardson, czyli od wakacji, nie odstępuje jej o krok.

Piesek pojawił się w życiu dziennikarki po śmierci jej poprzedniego, ukochanego pupila - Paco, wokół której wybuchła ogromna afera. Dziennikarka poszła na noże z weterynarzem, który leczył jej ukochanego psa w ostatnich chwilach życia.

Monika Richardson na randce z synem i psem

Teraz jednak Monika Richardson jest nierozłączna z Kiko i zabiera ją wszędzie, gdzie się da. Ostatnio pojawiła się z nią w nowej restauracji z czeską kuchnią Drevny Kocur. Gwiazda usadziła suczkę obok siebie przy stole, a syna - po przeciwnej stronie. Swoją drogą - Tomasz Malcolm wyrósł na prawdziwego gentelmana. 24-letni już syn Richardson pomagał mamie z płaszczem przy wejściu i wyjściu z restauracji. A wyszli obłożeni smakołykami na wynos!

W trakcie jedzenia Monika Richardson głaskała Kiko, a nawet dawała jej lizać się po rękach, po czym tą samą ręką wkładała jedzenie do ust. Rzucała psu jedzenie z talerza na podłogę, co wydaje się, delikatnie mówiąc, umiarkowanie higienicznym zachowaniem. Co prawda w tych czasach piesek w restauracji, o ile jest grzeczny, raczej nikogo nie dziwi i nie powinien oburzać. Warto jednak pamiętać o tym, że nie jesteśmy u siebie w domu i takie zachowanie jak rzucanie jedzenia na podłogę może nie każdemu się podobać. Pochwalamy miłość do czworonoga, ale bez przesady! 

