Hollywoodzki gwiazdor w żałobie. Stracił ukochaną córkę. To kolejna tragedia w życiu aktora

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-25 21:47

Nie żyje Katherine Short, córka aktora Martina Shorta odeszła w wieku 42 lat. Rodzina zmarłej opublikowała oświadczenie, w którym przekazała przykrą wiadomość. To kolejna wielka tragedia w życiu hollywoodzkiego gwiazdora. Short odwołał nadchodzące występy, a w sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące śmierci Katherine.

Martin Short

i

Autor: JORDAN STRAUSS/INVISION/AP/ Associated Press

Martin Short pogrążony w żałobie. Nie żyje córka aktora

Martin Short od lat obecny jest w Hollywood. Z sukcesami rozwija się jak aktor i komik. Działa również za kulisami, jako scenarzysta i producent. Zdobył popularność dzięki i talentowi do tworzenia wyrazistych, komediowych postaci. Znany jest również z wieloletniej współpracy ze Steve’m Martinem. Od 2021 roku grają razem z Seleną Gomez w nagradzanym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku".

Aktor cieszy się ogromnym szacunkiem w branży filmowej. Ceniony jest nie tylko za swój profesjonalizm, ale też przywiązanie do wartości rodzinnych. Martin Short i jego bliscy przeżywają właśnie bardzo trudne chwile. 25 lutego media poinformowały o śmierci córki aktora, 42-letniej Katherine.

Zobacz również: Podczas mszy pogrzebowej nagle rozległy się brawa! Tak pożegnano Bożenę Dykiel!

Katherine Hartley Short zmarła w wieku 42 lat

Wiadomość o śmierci kobiety jako pierwszy przekazał portal TMZ. Rodzina zmarłej potwierdziła przykre wieści w oświadczeniu przekazanym magazynowi "People".

Z głębokim smutkiem potwierdzamy śmierć Katherine Hartley Short. Rodzina Shortów jest zdruzgotana tą stratą i prosi o zachowanie prywatności w tym trudnym czasie. Katherine była kochana przez wszystkich i zostanie zapamiętana za światło i radość, które wnosiła do świata - przekazali bliscy zmarłej.

W poniedziałek, 23 lutego, straż pożarna w Los Angeles otrzymała zgłoszenie z domu Katherine w Hollywood Hills w Los Angeles. Wezwane na miejsce służb potwierdziły śmierć kobiety. Według koronera przyczyną było samobójstwo.

Katherine Hartley Short była adoptowaną córką Martina Shorta i jego żonę Nancy Dolman. Małżonkowie adoptowali również dwóch chłopców - Oliviera i Henry'ego. Ukochana żona gwiazdora zmarła w 2010 roku po zmaganiach z rakiem jajnika. 

Zobacz również: Małgorzata Ostrowska pochowała prochy męża w lesie. "Nie ma nagrobka, nie ma grobu"

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Pogrzeb Bożeny Dykiel
Galeria zdjęć 51
Super Express Google News
QUIZ. Niezapomniani. Jan Machulski. Co wiesz o tym legendarnym aktorze?
Pytanie 1 z 10
W jakim mieście urodził się Jan Machulski?
Bożena Dykiel nie żyje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOLLYWOOD