Martin Short pogrążony w żałobie. Nie żyje córka aktora

Martin Short od lat obecny jest w Hollywood. Z sukcesami rozwija się jak aktor i komik. Działa również za kulisami, jako scenarzysta i producent. Zdobył popularność dzięki i talentowi do tworzenia wyrazistych, komediowych postaci. Znany jest również z wieloletniej współpracy ze Steve’m Martinem. Od 2021 roku grają razem z Seleną Gomez w nagradzanym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku".

Aktor cieszy się ogromnym szacunkiem w branży filmowej. Ceniony jest nie tylko za swój profesjonalizm, ale też przywiązanie do wartości rodzinnych. Martin Short i jego bliscy przeżywają właśnie bardzo trudne chwile. 25 lutego media poinformowały o śmierci córki aktora, 42-letniej Katherine.

Katherine Hartley Short zmarła w wieku 42 lat

Wiadomość o śmierci kobiety jako pierwszy przekazał portal TMZ. Rodzina zmarłej potwierdziła przykre wieści w oświadczeniu przekazanym magazynowi "People".

Z głębokim smutkiem potwierdzamy śmierć Katherine Hartley Short. Rodzina Shortów jest zdruzgotana tą stratą i prosi o zachowanie prywatności w tym trudnym czasie. Katherine była kochana przez wszystkich i zostanie zapamiętana za światło i radość, które wnosiła do świata - przekazali bliscy zmarłej.

W poniedziałek, 23 lutego, straż pożarna w Los Angeles otrzymała zgłoszenie z domu Katherine w Hollywood Hills w Los Angeles. Wezwane na miejsce służb potwierdziły śmierć kobiety. Według koronera przyczyną było samobójstwo.

Katherine Hartley Short była adoptowaną córką Martina Shorta i jego żonę Nancy Dolman. Małżonkowie adoptowali również dwóch chłopców - Oliviera i Henry'ego. Ukochana żona gwiazdora zmarła w 2010 roku po zmaganiach z rakiem jajnika.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

