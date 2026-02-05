Przejechała po śpiącym mężczyźnie w Bydgoszczy. 45-latek zmarł w szpitalu. Prokuratura umorzyła sprawę

Bydgoska prokuratura zakończyła postępowanie w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło na początku października ubiegłego roku przy ul. Rycerskiej. Śledczy uznali, że był to nieszczęśliwy wypadek, a samo potrącenie nie miało bezpośredniego wpływu na śmierć 45-letniego mężczyzny. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ zostało umorzone. Szczegóły poniżej.

Przejechała po śpiącym mężczyźnie. Prokuratura umorzyła sprawę

Do dramatu doszło 5 października, gdy kierująca mercedesem wyjeżdżała z podziemnego parkingu w jednym z bloków. Na betonowym wyjeździe spał mężczyzna, po którym kobieta nieświadomie przejechała samochodem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w nocy.

Jak relacjonuje „Express Bydgoski”, prokuratura nie dopatrzyła się winy po stronie kierującej. Jak przekazali śledczy, analiza monitoringu oraz opinia biegłego wykazały, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa, niezwiązana z samym zdarzeniem drogowym. W ocenie prokuratury kobieta nie dopuściła się czynu zabronionego, dlatego sprawa została zamknięta.

Kierująca nie miała szans ominąć mężczyzny

Ustalono również, że 45-latek wcześniej przechodził przez wyjazd z parkingu, przewrócił się i zasnął na betonowej nawierzchni. W toku śledztwa przeprowadzono badania toksykologiczne jego krwi pod kątem obecności alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Kierująca pojazdem była trzeźwa.

Jak informowała policja tuż po zdarzeniu, 33-letnia kobieta nie miała świadomości, że na drodze znajduje się człowiek. Po wypadku natychmiast wezwano pomoc, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować.

Po tragedii zarządca budynku zdecydował się na wprowadzenie zmian poprawiających bezpieczeństwo. Przy wyjeździe z garażu zamontowano lustro, które ma zwiększyć widoczność kierowców opuszczających parking podziemny.

