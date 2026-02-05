Wisła i Brda skute lodem! Zimowe piękno zachwyca, ale jest wyjątkowo niebezpieczne

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-02-05 10:52

Mróz zamienił bydgoskie rzeki w lodowe krajobrazy jak z pocztówki. Wisła niemal od brzegu do brzegu pokryła się taflą lodu, a zamarznięta Brda w centrum miasta przyciąga spacerowiczów i fotografów. Reporter Radia Eska kilka dni temu odwiedził nabrzeża obu rzek. Widok zachwyca, ale służby ostrzegają: wejście na taki lód to igranie z życiem.

Siarczysty mróz, który od kilkunastu dni trzyma region w uścisku, zrobił swoje. W Bydgoszczy lodem skuła się nawet wartka Wisła. Rzeka wygląda, jakby stanęła w miejscu – niemal cała jej powierzchnia pokryta jest lodową taflą. Ten niecodzienny widok przyciąga mieszkańców, którzy tłumnie pojawiają się na nabrzeżach, by „zamrozić” zimową scenerię w kadrze.

Ten wysoki mróz sprawia, że rzeka pozornie stanęła. Jak stoimy tutaj na nabrzeżu widzimy, że część lodu już jest jednolita – wygląda jak taka szyba, tafla, natomiast reszta jest zakłócona, to jest ten śryż, który tutaj się zatrzymał – tłumaczy Damian Rączka, lokalny przewodnik.

Polecany artykuł:

Szklanka na drogach i chodnikach. Bydgoszcz i region sparaliżowane przez marzną…

Kilka dni temu reporter Radia Eska w Bydgoszczy odwiedził nabrzeże Wisły i Brdy. Tam również nie brakowało osób z telefonami i aparatami.

To zapiera dech w piersiach. Właśnie przyszedłem zrobić zdjęcie. Widać tylko kawałek niezamarzniętej rzeki, a reszta to prawdziwe piękno przyrody – mówił jeden z mieszkańców.

Lodem pokryła się także Brda w samym centrum miasta. Choć lodołamacze pozostają w gotowości, w najbliższych dniach nie planuje się akcji lodołamania. To jednak nie oznacza, że rzeki są bezpieczne.

Eksperci i służby ostrzegają: traktowanie Wisły czy Brdy jak zamarzniętego jeziora to ogromny błąd. Pod lodem cały czas pracuje silny nurt, który wypłukuje pokrywę od spodu. Dodatkowo do rzek trafiają zrzuty przemysłowe i cieplejsza woda, co sprawia, że lód zamarza nierównomiernie. W jednym miejscu może mieć 20–30 centymetrów grubości, a kilka metrów dalej zaledwie 5–10.

Wejście na taki lód może skończyć się tragedią. Załamanie pokrywy oznacza wpadnięcie do lodowatej wody, porwanie przez nurt pod lód, błyskawiczne wychłodzenie organizmu i w skrajnych przypadkach – śmierć. Służby apelują, by podziwiać zimowe rzeki wyłącznie z bezpiecznej odległości, z brzegu. Zimowe piękno potrafi zachwycić, ale chwila nieuwagi może kosztować najwyższą cenę.

Gołoledź we Wrocławiu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WISŁA
BRDA