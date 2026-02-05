Szklanka na drogach i chodnikach. Bydgoszcz i region sparaliżowane przez marznący deszcz!

Już od wczesnych godzin porannych sytuacja na bydgoskich drogach i chodnikach jest bardzo trudna. Temperatura spadła do około minus pięciu stopni, a opady deszczu, które pojawiły się nad ranem, zamarzają w kontakcie z zimną nawierzchnią. Efekt? Gołoledź, która skutecznie utrudnia zarówno jazdę samochodem, jak i zwykły spacer.

Służby drogowe zapewniają, że od początku załamania pogody działają bez przerwy. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w związku z wieczornymi i nocnymi opadami śniegu oraz porannym śniegiem z deszczem pługosolarki kilkukrotnie wyjeżdżały na ulice miasta. We wtorek, 3 lutego o godzinie 20.00 w teren wysłano 10 pojazdów, kolejne 10 ruszyło o 3.00 w nocy, a o 6.00 rano na bydgoskich ulicach pracowało już 12 pługosolarek.

Równolegle prowadzono działania na ciągach pieszych. W środę (4 lutego) brygady odpowiedzialne za utrzymanie chodników pracowały do późnego wieczora, natomiast w czwartek od samego rana w teren wyszło ponad 100 osób wspieranych przez 14 mikrociągników. W zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych zapowiadane są kolejne interwencje.

Z uwagi na trudne warunki prosimy kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności – apelują drogowcy.

Sytuacja w Bydgoszczy wpisuje się w znacznie szerszy problem pogodowy, który objął dużą część kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed marznącym deszczem i gołoledzią. „Uważaj na drogach i chodnikach” – apeluje RCB.

Alert obowiązuje w czwartek m.in. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ale także w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim oraz w części województw lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. W wielu miejscach warunki są bardzo podobne – deszcz pada na zmrożoną nawierzchnię, powodując szybkie oblodzenie.

Służby apelują o ostrożność i, jeśli to możliwe, ograniczenie podróży. Kierowcom zaleca się jazdę z mniejszą prędkością i zachowanie większych odstępów, a pieszym – szczególną uwagę na oblodzonych chodnikach i schodach. Dzisiejsza aura pokazuje, jak niewiele trzeba, by miasto i region zamieniły się w niebezpieczną „szklankę”.