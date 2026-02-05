"Polski smog dusi Niemcy"? Media grzmią, a Berlin wskazuje winnego

„To z Polski! Ponad 50 procent!” – niemieckie media biją na alarm

W ostatnich dniach niemiecki Bild opublikował dramatyczne dane dotyczące jakości powietrza. Według cytowanych przez gazetę analiz systemu Copernicus, w Berlinie nawet 50–56 proc. pyłu PM2,5 ma pochodzić z Polski.

„Ponad połowa pyłu w powietrzu pochodzi z Polski. Niczym czerwona wstęga brudne powietrze zalega nad Niemcami”

– pisze Bild, ilustrując artykuł mapami zanieczyszczeń.

W niektórych momentach stężenie PM2,5 w stolicy Niemiec miało sięgać 102 µg/m³, czyli wielokrotnie powyżej norm WHO.

Eksperci UBA: „Smog płynie z Polski jak rzeka”

Federalna Agencja Środowiska (UBA) potwierdza, że w okresach bezwietrznej pogody zanieczyszczenia mogą napływać z Polski w dużych ilościach.

Ekspertka UBA, Ute Dauert, cytowana przez niemieckie media, mówi wprost:

„Około 50 procent pyłu zawieszonego w Berlinie pochodzi obecnie z Polski, a 12 procent z Niemiec.”

Według analiz:

Hamburg – ok. 35% smogu z Polski,

Hanower i Drezno – ok. 25%,

Berlin – ponad 50%.

Niemieckie portale określają to jako „smogową falę z Polski”.

Winne polskie elektrownie i piece? Niemcy wskazują palcem

W relacjach Bild pojawia się lista „winowajców”:

14 polskich elektrowni węglowych,

setki tysięcy domowych pieców,

transport i niska emisja.

„To nie żart. Polska odpowiada za większość brudnego powietrza nad Niemcami”

– pisze tabloid, podkreślając, że smog znad Polski ma docierać aż do Hamburga.

Polska odpowiada: smog nie zna granic

Polscy eksperci, cytowani przez nasze media, studzą emocje.

„Zanieczyszczenia powietrza są transgraniczne. Tak jak my wpływamy na kraje sąsiednie, tak one wpływają na nas”

– tłumaczą specjaliści od jakości powietrza.

Podkreślają, że w okresach inwersji i bezwietrznej pogody zanieczyszczenia mogą przemieszczać się w obu kierunkach, a wskazywanie jednego winnego jest uproszczeniem.

Czy wybuchnie polsko‑niemiecki konflikt o smog?

Choć niemieckie media ostro wskazują na Polskę, część komentatorów zauważa, że niemieckie piece, kominki i transport również generują ogromne ilości pyłu, który przy bezwietrznej pogodzie nie ma gdzie uciec.

Coraz częściej pojawia się pytanie: czy to początek nowego sporu między Warszawą a Berlinem – tym razem o powietrze?

36

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie