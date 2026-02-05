Nysa, nazywana "polskim Watykanem", przez wieki była duchową stolicą regionu, z bogatą historią kościelną.

Miasto, pełne zabytkowych świątyń i klasztorów, oferuje unikalne doświadczenia kulturowe i historyczne.

Odkryj niezwykłe dziedzictwo Nysy i dowiedz się, co sprawia, że to miejsce wciąż fascynuje.

"Polski Watykan" - duchowa stolica regionu

Mianem "polskiego Watykanu" określa się Nysę, czyli miasto w woj. opolskim. Przez kilkaset lat była ona stolicą księstwa biskupów. Oznacza to, że miasto miało status niemal kościelnej metropolii - biskupi nie tylko tu rezydowali, ale sprawowali także władzę świecką. To właśnie oni nadali Nysie silnie religijny charakter, który można podziwiać do dziś.

Niezwykła koncentracja kościołów

Przez historię, która odegrała ważną rolę w mieście, dziś na jego obszarze można podziwiać wiele monumentalnych świątyń, klasztorów i budynków kościelnych. Najważniejsze z nich to:

Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki

barokowy kościół św. Piotra i Pawła

Carolinum - dawne kolegium jezuickie.

W związku z tym, że w miejscowości jest tak wiele kościołów, kaplic i klasztorów z czasem zaczęto nazywać Nysę "śląskim Rzymem" bądź wspominanym już "polskim Watykanem". W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie miasta.

"Polski Watykan" - Nysa

Co fajnego w Nysie? Te miejsca warto zobaczyć

Nysa to jedno z najciekawszych miast Opolszczyzny, pełne zabytków i klimatycznych zakątków, które warto zobaczyć. Spacer warto zacząć tam od rynku z urokliwą zabudową, który robi duże wrażenie. Wyjątkowym punktem na mapie miasta jest również Twierdza Nysa - pozostałość dawnych fortyfikacji, idealna dla miłośników historii.

Wręcz ikoniczna w Nysie jest także Fontanna Trytona położona u zbiegu rynku oraz ulic Brackiej i Celnej, wzorowana na rzymskiej Fontannie Trytona Berniniego. Na odpoczynek świetnie nadaje się Jezioro Nyskie, gdzie można pospacerować, popływać lub po prostu podziwiać widoki.

"Polski Watykan" dotknęła powódź

W połowie września 2024 r. intensywne opady spowodowały gwałtowny wzrost poziomu rzek i wezbrania w regionie Śląska i Opolszczyzny, w tym Nysy. Był to element poważnej fali powodziowej w południowo-zachodniej Polsce. Rzeka wylała, przerwała wały przeciwpowodziowe w Nysie, co doprowadziło do zalania części miasta i ewakuacji mieszkańców. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj:

