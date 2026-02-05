"Polski Watykan" przez wieki był siedzibą władców kościoła. Do dziś czuć tam sakralny klimat

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-05 4:20

W czasie masowej turystyki miejsca spokojne zaczynają wracać do łask wśród podróżników. Jedną z takich lokalizacji jest m.in. "polski Watykan", który przez lata pozostawał miastem, w którym rządzono z ukrycia. To właśnie tam siedzibę miały ważne głowy kościoła.

  • Nysa, nazywana "polskim Watykanem", przez wieki była duchową stolicą regionu, z bogatą historią kościelną.
  • Miasto, pełne zabytkowych świątyń i klasztorów, oferuje unikalne doświadczenia kulturowe i historyczne.
  • Odkryj niezwykłe dziedzictwo Nysy i dowiedz się, co sprawia, że to miejsce wciąż fascynuje.

"Polski Watykan" - duchowa stolica regionu

Mianem "polskiego Watykanu" określa się Nysę, czyli miasto w woj. opolskim. Przez kilkaset lat była ona stolicą księstwa biskupów. Oznacza to, że miasto miało status niemal kościelnej metropolii - biskupi nie tylko tu rezydowali, ale sprawowali także władzę świecką. To właśnie oni nadali Nysie silnie religijny charakter, który można podziwiać do dziś.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsza wieś w woj. pomorskim. Zachwyca od pierwszego spojrzenia

Niezwykła koncentracja kościołów

Przez historię, która odegrała ważną rolę w mieście, dziś na jego obszarze można podziwiać wiele monumentalnych świątyń, klasztorów i budynków kościelnych. Najważniejsze z nich to:

  • Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki
  • barokowy kościół św. Piotra i Pawła
  • Carolinum - dawne kolegium jezuickie.

W związku z tym, że w miejscowości jest tak wiele kościołów, kaplic i klasztorów z czasem zaczęto nazywać Nysę "śląskim Rzymem" bądź wspominanym już "polskim Watykanem". W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie miasta.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

"Polski Watykan" - Nysa [ZDJĘCIA]

Polski Watykna - Nysa
Galeria zdjęć 7

Co fajnego w Nysie? Te miejsca warto zobaczyć

Nysa to jedno z najciekawszych miast Opolszczyzny, pełne zabytków i klimatycznych zakątków, które warto zobaczyć. Spacer warto zacząć tam od rynku z urokliwą zabudową, który robi duże wrażenie. Wyjątkowym punktem na mapie miasta jest również Twierdza Nysa - pozostałość dawnych fortyfikacji, idealna dla miłośników historii.

Wręcz ikoniczna w Nysie jest także Fontanna Trytona położona u zbiegu rynku oraz ulic Brackiej i Celnej, wzorowana na rzymskiej Fontannie Trytona Berniniego. Na odpoczynek świetnie nadaje się Jezioro Nyskie, gdzie można pospacerować, popływać lub po prostu podziwiać widoki.

Polecany artykuł:

Oferują darmowe mieszkanie na wyspie w zamian za liczenie ptaków. Pierwsza tura…

"Polski Watykan" dotknęła powódź

W połowie września 2024 r. intensywne opady spowodowały gwałtowny wzrost poziomu rzek i wezbrania w regionie Śląska i Opolszczyzny, w tym Nysy. Był to element poważnej fali powodziowej w południowo-zachodniej Polsce. Rzeka wylała, przerwała wały przeciwpowodziowe w Nysie, co doprowadziło do zalania części miasta i ewakuacji mieszkańców. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj:

Tak wygląda dramat Nysy zalanej przez powódź. Śmigłowiec krąży nad miastem, mieszkańcy są wykończeni

Krytyczna sytuacja w Nysie. "Oba mosty zablokowane". Woda zalewa centrum!

Quiz. Tak smakowało dzieciństwo w PRL-u. Czy poradzisz sobie w tej słodkiej podróży do przeszłości?
Pytanie 1 z 10
Jednym z najpopularniejszych i najtańszych deserów był ryż zapiekany z owocami. Jakimi?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPOLSKIE
PODRÓŻE