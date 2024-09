Krytyczna sytuacja w Nysie. "Oba mosty zablokowane". Woda zalewa centrum!

Niż genueński sieje spustoszenie. Wśród miast, które w czasie trwającej od paru dni powodzi ucierpiały najbardziej znalazła się także Nysa (Opolskie). Dramatycznie było już w niedzielę (15 września). Po zwiększeniu zrzutu wody z Jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej woda zaczęła wdzierać się na ulice miasta. Do dramatycznych scen wieczorem i nocą doszło w nyskim szpitalu powiatowym, gdzie woda wdarła się na szpitalny oddział ratunkowy. Pacjenci zostali stamtąd ewakuowani na pontonach i łodziach. NFZ podał, że ewakuowano 33 pacjentów, w tym dzieci, kobiety w ciąży, pacjentów z oddziałów chorób wewnętrznych i chirurgicznego. Ministerstwo edukacji ogłosiło z kolei, że od poniedziałku są zawieszone zajęcia w ponad 350 placówkach oświatowych, w tym tych na terenie Nysy.

Nysa. "Woda zalewa centrum miasta"

Na miejscu od poniedziałkowego (16 września) świtu jest nasz korespondent. Ma fatalne wieści. "Pada ulewny deszcz, most Józefa Bema jest zamknięty, w mieście widać pełno policji, do Nysy zjeżdżają kolejne jednostki ratownicze WOPR i GOPR z całego kraju" - przekazał z rana Wojtek Kulig. Około godziny 8 miał jeszcze gorsze informacje. "Oba mosty wjazdowe do Nysy są zablokowane, nie można przejść ani przejechać, woda zalewa centrum, galeria handlowa Dekada znalazła się pod wodą".

Powódź w Polsce. Będzie stan klęski żywiołowej?

W czwartek (12 września) w nocy ulewne deszcze dotarły do Polski. Za załamanie pogody w naszym kraju odpowiada niż genueński Boris. W tej chwili powódź pochłonęła 5 ofiar śmiertelnych. Wobec sytuacji powodziowej na poniedziałek rano (16 września) zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie rządu; premier Donald Tusk zapowiedział też, że przygotowywane jest rozporządzenie Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Taki stan nie został wprowadzony ani w czasie epidemii Covid-19, ani poprzednich powodzi w 1997 i 2010 roku.