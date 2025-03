„Magdeburg-Idioten”. Ten tytuł mówi wszystko. Padły też słowa o „świnkach”

Zdewastowane toalety na nowym stadionie w Opolu

To miało być piłkarskie święto. Komplet niemal 12 tys. kibiców przybył na otwarcie nowego stadionu w Opolu - Itaka Areny. Punktem kulminacyjnym otwarcia był towarzyski mecz Odry z niemieckim FC Magdeburg. Niestety, dziś mało kto mówi o spotkaniu, które zakończyło się remisem 1:1, a wszyscy dyskutują o zdewastowanym stadionie. Najbardziej „ucierpiały” toalety w sektorze niemieckich kibiców. Wyglądają one jak pobojowisko – ze ścian, które zostały pomazane, wyrwane zostały suszarki, zerwane zostały również spłuczki, które wrzucono do muszli. Wiele ścian oraz drzwi zostało pokrytych również kibolskimi wlepkami.

Wybryki kiboli zszokowały odbiorców tylko w Polsce. Jeden z największych dzienników w Niemczech pisze wprost o „idiotach z Magdeburga”. Stanowisko do zajść w Opolu zajął również klub z Magdeburga, który wydał oświadczenie potępiające zachowanie swoich kibiców.

- 1. FC Magdeburg potępia celowe niszczenie toalet na Stadionie Opolskim w najostrzejszych możliwych słowach. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i szkodzi reputacji naszej oddanej i w innym przypadku bardzo pozytywnie postrzeganej bazy fanów. Intensywnie pracujemy nad wyjaśnieniem tego incydentu. Tym bardziej godne ubolewania jest to, że incydent ten przyćmił wspaniały wieczór otwarcia stadionu, którego wspaniałym gospodarzem była Odra Opole – czytamy w komunikacie.

W słowach nie przebierał również prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski. - Trwa ustalanie sprawców, szacowanie strat i przygotowania do usuwania zniszczeń. Stadion jest ubezpieczony i poradzimy sobie z tymi zniszczeniami. Nie zmienia to faktu, że te akty wandalizmu są paskudne. Jakby przez stadion przewaliła się jakaś dzicz! Bardzo to przygnębiające – napisał szef miasta na swoim profilu na Facebooku, dodając „Blisko dwanaście tysięcy ludzi miało wczoraj wielkie święto! A mała garstka pokazała, że bliżej im do świnek w chlewie niż do ludzi - nie kryje oburzenia włodarz miasta.

W czasie otwarcia stadionu – jak poinformował portal opolska360.pl – zostało zatrzymanych pięć osób: dwóch Niemców i trzech Polaków. Jeden kibol z Niemiec został zatrzymany za użycie materiałów pirotechnicznych, a drugi za posiadanie narkotyków. Dwóch Polaków zostało zatrzymanych za posiadanie narkotyków, a jeden za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

W przypadku aktów wandalizmu, do których doszło na terenie stadionu, policja czekała na oficjalne zawiadomienie właściciela obiektu. Wcześniej mundurowi zabezpieczyli ślady i dowody, w tym nagrania, które mają pomóc w ustaleniu sprawców.