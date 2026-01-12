Trump: "Uratowałem NATO, będę miał Grenlandię w ten, czy inny sposób"

Donald Trump ponownie wyraża zdecydowaną chęć przejęcia Grenlandii przez USA, sugerując, że zrobi to "w ten czy inny sposób".

Prezydent USA bagatelizuje obawy o przyszłość NATO, twierdząc, że sojusz potrzebuje Ameryki bardziej niż odwrotnie.

Trump uważa, że brak przejęcia Grenlandii przez USA może skutkować jej zajęciem przez Rosję lub Chiny.

Co to oznacza dla globalnej równowagi sił i czy NATO przetrwa te ambicje?

Ze strony Donalda Trumpa napływają coraz bardziej niepokojące dla całego świata wieści. Prezydent USA, podczas niedzielnej (11 stycznia) rozmowy z dziennikarzami, jaką odbył na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, po raz kolejny podkreślił, że Grenlandia musi stać się własnością Stanów Zjednoczonych, a on zdobędzie ją "w ten, czy inny sposób". Zachęcił jednocześnie Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia się do USA.

Trump: "NATO potrzebuje nas bardziej, niż my NATO"

Dziennikarze wyrazili obawę dotyczącą przyszłości NATO, jeśli dojdzie do przejęcia Grenlandii. Trump odpowiedział: "NATO potrzebuje nas dużo bardziej, niż my NATO". Dodał, że interesuje go tylko i wyłącznie przejęcie wyspy na własność. Reporterzy nie dawali za wygraną - zapytali, co będzie, jeśli w wyniku aneksji wyspy NATO przestanie istnieć. Amerykański prezydent stwierdził wówczas, że "to on jest tym, który uratował NATO zmuszając państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na zbrojenia".

Rosja przejmie Grenlandię?

"Wiecie, na czym polega obrona Grenlandii, to dwa psy w zaprzęgu. Tymczasem wszędzie są rosyjskie niszczyciele i okręty podwodne, a także chińskie niszczyciele i okręty podwodne. Nie pozwolimy na to. A jeśli to dotknie NATO, to dotknie NATO. Ale wiecie, oni potrzebują nas o wiele bardziej niż my ich. Lubię NATO. Zastanawiam się tylko, czy gdybyśmy potrzebowali NATO, byliby przy nas? Nie jestem pewien, czy by byli" - powiedział. Trump stoi na stanowisku, że jeśli to nie USA przejmą Grenlandię, zrobi to Rosja albo Chiny. "Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości".

TRUMP CHCE GRENLDANDII BY POWIĘKSZYĆ USA NA MAPIE!? WIELIŃSKI I RIGAMONTI ODKRYWAJĄ KARTY