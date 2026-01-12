Trump: "Uratowałem NATO, będę miał Grenlandię w ten, czy inny sposób"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-01-12 8:48

Donald Trump jest gotów, by NATO przestało istnieć? W rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że USA nie potrzebuje Sojuszu, a Grenlandię zajmie w ten lub inny sposób, bo interesuje go tylko własność. Padły też słowa o Rosji!

Grenlandia w rękach USA? Dlaczego Trump tak bardzo chce przejąć największą wyspę świata

i

Autor: AP/ Shutterstock
  • Donald Trump ponownie wyraża zdecydowaną chęć przejęcia Grenlandii przez USA, sugerując, że zrobi to "w ten czy inny sposób".
  • Prezydent USA bagatelizuje obawy o przyszłość NATO, twierdząc, że sojusz potrzebuje Ameryki bardziej niż odwrotnie.
  • Trump uważa, że brak przejęcia Grenlandii przez USA może skutkować jej zajęciem przez Rosję lub Chiny.
  • Co to oznacza dla globalnej równowagi sił i czy NATO przetrwa te ambicje?

Ze strony Donalda Trumpa napływają coraz bardziej niepokojące dla całego świata wieści. Prezydent USA, podczas niedzielnej (11 stycznia) rozmowy z dziennikarzami, jaką odbył na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, po raz kolejny podkreślił, że Grenlandia musi stać się własnością Stanów Zjednoczonych, a on zdobędzie ją "w ten, czy inny sposób". Zachęcił jednocześnie Grenlandczyków do przyjęcia oferty przyłączenia się do USA.

Trump: "NATO potrzebuje nas bardziej, niż my NATO"

Dziennikarze wyrazili obawę dotyczącą przyszłości NATO, jeśli dojdzie do przejęcia Grenlandii. Trump odpowiedział: "NATO potrzebuje nas dużo bardziej, niż my NATO". Dodał, że interesuje go tylko i wyłącznie przejęcie wyspy na własność. Reporterzy nie dawali za wygraną - zapytali, co będzie, jeśli w wyniku aneksji wyspy NATO przestanie istnieć. Amerykański prezydent stwierdził wówczas, że "to on jest tym, który uratował NATO zmuszając państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na zbrojenia". 

Rosja przejmie Grenlandię?

"Wiecie, na czym polega obrona Grenlandii, to dwa psy w zaprzęgu. Tymczasem wszędzie są rosyjskie niszczyciele i okręty podwodne, a także chińskie niszczyciele i okręty podwodne. Nie pozwolimy na to. A jeśli to dotknie NATO, to dotknie NATO. Ale wiecie, oni potrzebują nas o wiele bardziej niż my ich. Lubię NATO. Zastanawiam się tylko, czy gdybyśmy potrzebowali NATO, byliby przy nas? Nie jestem pewien, czy by byli" - powiedział. Trump stoi na stanowisku, że jeśli to nie USA przejmą Grenlandię, zrobi to Rosja albo Chiny. "Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości".

Donald Trump
30 zdjęć
TRUMP CHCE GRENLDANDII BY POWIĘKSZYĆ USA NA MAPIE!? WIELIŃSKI I RIGAMONTI ODKRYWAJĄ KARTY
Super Express Google News
Alfabet Millera
TRUMP SIĘ NA TO NIE ZDECYDUJE | ALFABET MILLERA
Alfabet Millera
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
NATO
USA
GRENLANDIA