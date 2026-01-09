PILNE! Tajne spotkanie przedstawicieli Grenlandii z ludźmi Trumpa!

Duńscy i grenlandzcy urzędnicy odbyli tajne spotkanie w Waszyngtonie z doradcami prezydenta USA.

Celem było omówienie wypowiedzi władz USA dotyczących potencjalnego przejęcia Grenlandii.

Prezydent Trump od dawna wyrażał zainteresowanie wyspą, a po ataku na Wenezuelę retoryka ta się nasiliła.

Czy Stany Zjednoczone planują przejąć Grenlandię siłą i jakie będą konsekwencje dla regionu?

W piątek, 9 stycznia, z samego rana agencja Reutera przekazała, że zgodnie z informacjami pozyskanymi ze źródeł w duńskich władzach, w czwartek przedstawiciele Danii i Grenlandii pojawili się w Waszyngtonie. Mieli się tam spotkać z doradcami prezydenta USA, Donalda Trumpa, "by omówić ostatnie wypowiedzi amerykańskich władz na temat ewentualnego przejęcia tej strategicznie położonej, bogatej w surowce wyspy".

Tajne spotkanie w Waszyngtonie w sprawie Grenlandii

"Ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen i główny przedstawiciel Grenlandii w USA Jacob Isbosethsen rozmawiali z przedstawicielami Narodowej Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu" - powiedzieli Reutersowi przedstawiciele rządu w Kopenhadze pod warunkiem zachowania anonimowości. Dodali, że czwartkowe rozmowy w Waszyngtonie miały być próbą lepszego zrozumienia ostatnich wypowiedzi władz amerykańskich na temat Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii.

Agencja AP z kolei podała, że w ostatnich dniach przedstawiciele Danii i Grenlandii spotkali się także z członkami Kongresu USA, aby "zdobyć ich poparcie dla prób odwiedzenia Trumpa od gróźb pod adresem władz w Kopenhadze i Nuuk". Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w środę, 7 stycznia, że w przyszłym tygodniu spotka się w Waszyngtonie z przedstawicielami Danii na rozmowy na temat Grenlandii. Dodał, że Trump ma też opcję użycia siły.

Trump od roku mówił o przejęciu Grenlandii

PAP przypomina, że Trump od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 r. wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, argumentując, że wyspa ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej przywódcę Nicolasa Maduro.