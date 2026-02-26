Stephen Hawking na wyspie Epsteina?! Zdjęcie w sieci

Zdjęcie Stephena Hawkinga z akt Epsteina obiega świat. Naukowiec w otoczeniu młodych dziewczyn w bikini

Kiedy pierwsze informacje o aferze Epsteina zaczynały przebijać się do mediów, pojawiły się przecieki na temat tego, kto bywał gościem amerykańskiego kryminalisty. Jak się okazało, w rezydencjach Epsteina pojawiali się nie tylko znani już wcześniej ze skandali obyczajowych Bill Clinton czy Kevin Spacey, ale i... Stephen Hawking. Tego chyba nie spodziewał się nikt. Bo nie dość, że profesor Hawking to wybitny naukowiec, fizyk teoretyczny, który po prostu nie pasuje do imprez Epsteina, to w dodatku był przecież poważnie niepełnosprawny, stwardnienie zanikowe boczne spowodowało u niego niemal kompletny paraliż. Mimo choroby zrobił oszałamiającą karierę naukową, był powszechnie szanowany i rozpoznawalny, stanowił dowód na to, że nawet ciężka niepełnosprawność nie musi oznaczać bezsensu życia. Zdumiewające plotki o znajomości z Epsteinem niestety potwierdziły się. Choć oczywiście nadal nie wiadomo, jaki ta znajomość miała dokładnie charakter, to zdjęcie, które znalazło się wśród odtajnionych niedawno akt Epsteina, w kontekście afery budzi zrozumiały niepokój.

Rodzina Hawkinga: "Każda sugestia o niewłaściwym zachowaniu z jego strony jest błędna i skrajnie naciągana"

Przedstawia ono Stephena Hawkinga w towarzystwie dwóch młodych piękności w bikini i z kolorowymi drinkami. Chciałoby się powiedzieć - na zdrowie! Ale jako że zdjęcie to zostało opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości w związku z odtajnianiem akt Jeffreya Epsteina, nie sposób nie zadać sobie wielu trudnych pytań. Kim były postaci w bikini? Czy zdjęcie wykonano na wyspie Epsteina? Rodzina zmarłego już dawno temu Hawkinga pospieszyła z tłumaczeniami... „Profesor Hawking wniósł jeden z największych wkładów w fizykę XX wieku, będąc jednocześnie najdłużej znaną osobą, która przeżyła chorobę neuronu ruchowego, wyniszczającą chorobę, która uzależniła go od respiratora, syntezatora mowy, wózka inwalidzkiego i całodobowej opieki medycznej. Każda sugestia o niewłaściwym zachowaniu z jego strony jest błędna i skrajnie naciągana” – napisała jego rodzina w oświadczeniu dla „The Post”. Jak dodają, panie na zdjęciu to... opiekunki Hawkinga, które pracowały dla niego przez wiele lat. Oby tak było!

Stephen Hawking seen lounging between 2 bikini-clad women as scientist's ties to Epstein return to spotlight https://t.co/wkzJAj7dIe pic.twitter.com/I2j2mVI4hG— New York Post (@nypost) February 25, 2026

