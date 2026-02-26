Lawina porwała dwóch Polaków. Smutne słowa ratowników

Akcja ratunkowa w Dolinie Mięguszowieckiej. Polacy zginęli pod śniegiem

Dramatyczne informacje potwierdziła w środę służba Air-Transport Europe, której załoga śmigłowca z Popradu brała udział w operacji. Sygnał o zejściu lawiny w Dolinie Mięguszowieckiej nadali po południu inni turyści przebywający w tej okolicy. Do akcji zadysponowano ratowników ze Starego Smokowca oraz lekarza, których desantowano na miejsce zdarzenia za pomocą techniki linowej. Pierwszy z zasypanych mężczyzn został wydobyty przez świadków jeszcze przed przybyciem profesjonalnej pomocy. Mimo natychmiastowej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Drugiego z Polaków zlokalizowano dopiero przy użyciu specjalistycznego detektora lawinowego. Ratownicy sondowali teren i odkopali poszkodowanego łopatami, jednak jego obrażenia okazały się śmiertelne. Obecnie w słowackiej części Tatr Wysokich i Zachodnich ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Promienie słoneczne i rosnąca temperatura powodują niestabilność pokrywy śnieżnej, co skutkuje samoistnym schodzeniem mas śniegu. Horska Zachranna Służba kategorycznie odradza poruszanie się po stokach o nachyleniu powyżej 30 stopni.