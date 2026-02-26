Lawina porwała dwóch Polaków. Smutne słowa ratowników

2026-02-26 6:14

Tragiczne doniesienia ze słowackich Tatr Wysokich! W rejonie Doliny Mięguszowieckiej zeszła potężna lawina, porywając dwóch obywateli naszego kraju. Na miejsce natychmiast ruszył śmigłowiec z zespołem ratunkowym, jednak finał akcji okazał się tragiczny. Służby apelują o rozwagę, gdyż w górach panuje wysoki stopień zagrożenia. Zobacz, co słowaccy ratownicy napisali o szczegółach akcji ratunkowej.

Autor: - zdjęcie ilustracyjne/ Pexels.com

Akcja ratunkowa w Dolinie Mięguszowieckiej. Polacy zginęli pod śniegiem

Dramatyczne informacje potwierdziła w środę służba Air-Transport Europe, której załoga śmigłowca z Popradu brała udział w operacji. Sygnał o zejściu lawiny w Dolinie Mięguszowieckiej nadali po południu inni turyści przebywający w tej okolicy. Do akcji zadysponowano ratowników ze Starego Smokowca oraz lekarza, których desantowano na miejsce zdarzenia za pomocą techniki linowej. Pierwszy z zasypanych mężczyzn został wydobyty przez świadków jeszcze przed przybyciem profesjonalnej pomocy. Mimo natychmiastowej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Drugiego z Polaków zlokalizowano dopiero przy użyciu specjalistycznego detektora lawinowego. Ratownicy sondowali teren i odkopali poszkodowanego łopatami, jednak jego obrażenia okazały się śmiertelne. Obecnie w słowackiej części Tatr Wysokich i Zachodnich ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Promienie słoneczne i rosnąca temperatura powodują niestabilność pokrywy śnieżnej, co skutkuje samoistnym schodzeniem mas śniegu. Horska Zachranna Służba kategorycznie odradza poruszanie się po stokach o nachyleniu powyżej 30 stopni.

Komunikat Air - Transport Europe o przebiegu akcji

„Po dotarciu na miejsce ratownicy zostali zrzuceni w trudny teren za pomocą wyciągarki pokładowej. Według świadków, którzy zgłosili lawinę, byli to dwaj narciarze. Jednego z mężczyzn udało się wydobyć spod śniegu, ale nie miał on żadnych funkcji życiowych. Świadkowie natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a po przybyciu ratowników kontynuowano rozszerzoną resuscytację krążeniowo-oddechową pod nadzorem lekarza. Pomimo wszelkich starań, mężczyźnie niestety nie udało się przywrócić spontanicznego krążenia i lekarz musiał stwierdzić zgon na miejscu. Drugi narciarz pozostał zasypany. Za pomocą detektora lawinowego ratownikom udało się go zlokalizować, zbadać, a następnie wydobyć spod śniegu. Niestety, obrażenia odniesione w wyniku upadku i późniejszego zakopania uniemożliwiały przeżycie. Również w tym przypadku lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon. Tym razem śmigłowiec ratunkowy powrócił z akcji ratunkowej bez pacjenta na pokładzie” – piszą ratownicy na swoim profilu Air – Transport Europe, letecká záchranná služba.

