Problemy mniejszych ośrodków w cieniu Trójmiasta

Większość osób postrzega województwo pomorskie przez pryzmat atrakcyjnego turystycznie wybrzeża oraz prężnie rozwijającej się aglomeracji trójmiejskiej. Rzeczywistość poza głównymi centrami wygląda jednak zupełnie inaczej. Specjalistyczna analiza wykonana przez sztuczną inteligencję uwzględniła szereg czynników, takich jak wysokość zarobków, dostępność zatrudnienia, jakość połączeń komunikacyjnych oraz infrastrukturę. Wyniki badania pokazują, że codzienne funkcjonowanie bywa tam znacznie trudniejsze niż w stolicy regionu. W wielu mniejszych miastach mieszkańcy zmagają się z brakiem perspektyw rozwoju zawodowego, gorszym dostępem do usług publicznych oraz postępującym odpływem młodych ludzi.

Które miasta na Pomorzu AI uznała za najgorsze?

Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie w tym nadmorskim regionie statystycznie żyje się najgorzej. W odpowiedzi na to pytanie technologia wytypowała pięć konkretnych lokalizacji, w których warunki bytowe nie napawają optymizmem. Pełne zestawienie tych miejscowości, wraz ze szczegółowym omówieniem i fotografiami, znajduje się w galerii dołączonej do niniejszego materiału.

Należy jednak pamiętać, że ranking oparty na twardych danych nie przesądza o tym, że są to miejsca nieprzyjazne dla każdego. Indywidualne preferencje odgrywają tu kluczową rolę. Mniejsze ośrodki mogą być idealnym wyborem dla osób ceniących spokój i niższe koszty życia, w tym tańsze nieruchomości czy bliskość przyrody. Mimo to, biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, dostęp do rynku pracy oraz dynamikę rozwoju, wskazane przez algorytm miasta wypadają najmniej korzystnie na tle reszty województwa pomorskiego.

