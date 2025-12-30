W zderzeniu forda i volkswagena zginęło 6 osób. Ustalono, kim były ofiary. To młodzi ludzie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-30 9:20

Tragedia, do której doszło w wigilijny poranek w Zielęcicach, wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Opolszczyzny. W zderzeniu forda kuga i volkswagena zginęło 6 osób. Pierwszy z pojazdów prowadził 59-latek z Brzegu, w drugim podróżowało pięć osób. Wstępnie ustalono, kim były ofiary. To bardzo młodzi ludzie.

Tragiczny wypadek na DK39. Nie żyje 6 osób

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 24 grudnia, około godz. 6:30, na drodze krajowej nr 39, w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Z niewiadomych przyczyn doszło do czołowego zderzenia forda kuga i volkswagena passata. Pierwszy pojazd, którym kierował 59-letni mieszkaniec Brzegu, został dosłownie zmiażdżony, natomiast volkswagen passat stanął w płomieniach.

Kto podróżował volkswagenem? To młodzi Ukraińcy

Volkswagenem podróżowało pięć osób. Wszyscy zginęli na miejscu. Ze względu na stan zwłok ustalenie ich tożsamości było bardzo utrudnione. Wstępnie zakładano, że byli to obcokrajowcy. Te przypuszczenia potwierdziły się. Wszystkie ofiary to młodzi obywatele Ukrainy. Potwierdziło to ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie.

"Według wstępnych danych obywatele naszego kraju urodzili w 1995, 2003, 2006, 2007 i 2008 roku"

- przekazał resort.

Oznacza to, że jedna z tragicznie zmarłych osób osób była jeszcze niepełnoletnia. Ofiary miały 17, 18, 19, 22 i 30 lat. Wśród nich było czterech mężczyzn i kobieta. Według nieoficjalnych informacji, w chwili wypadku mieli wracać z pracy.

Śledztwo ustali okoliczności wypadku

Jak dodaje ukraińskie MSZ, przedstawiciele konsulatu są w kontakcie z krewnymi zmarłych obywateli i w stałym kontakcie z lokalnymi służbami.

Wciąż trwa ustalanie dokładnych okoliczności tragicznego wypadku, w którym życie straciło łącznie 6 osób. Sekcja zwłok została zaplanowana na wtorek, 30 grudnia.

