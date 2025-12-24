Dramatyczny wypadek w Wigilię. Zginęło 6 osób, jedno auto stanęło w płomieniach

Do tragicznego wypadku doszło w środę rano (24 grudnia) około godziny 6:30 w Zielęcicach, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 na odcinku Strzelin − Brzeg. Doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych: volkswagena passata i forda kugi.

Jak podaje RMF FM, w jednym z pojazdów podróżowało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu jeden z samochodów stanął w płomieniach. Niestety, wszystkie osoby podróżujące pojazdami zginęły na miejscu.

Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii

Na miejscu tragedii pod nadzorem prokuratora z Brzegu pracują służby. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi przez Skarbimierz-Osiedle lub Zielęcice. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin.

− Uwaga wypadek. Dziś o godzinie 6:30 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy − volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób. Niestety wszyscy ponieśli śmierć na miejscu − czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Brzegu w mediach społecznościowych.

Apel policji po tragicznym wypadku w Zielęcicach

Policja apeluje o ostrożność i rozwagę na drogach. Funkcjonariusze przypominają o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, w tym o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.

− Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Chwila nieuwagi może kosztować nas lub innych życie − apelują policjanci.

To kolejna tragedia na polskich drogach w ostatnich dniach. Policja apeluje o szczególną ostrożność w związku z nadchodzącym długim weekendem i wzmożonym ruchem.

