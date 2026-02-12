Gdy zniknie pokrywa śnieżna rozsyp to na suchych plackach na trawniku. Wiosną trawa zagęści się, że miło, a po mchu nie będzie śladu. Pierwsze w sezonie nawożenie trawnika

Wapnowanie trawnika pod koniec lutego to klucz do bujnej trawy na wiosnę.

Zabieg poprawia kondycję trawy, chroni przed chorobami i skutecznie usuwa mech.

Sprawdź pH gleby, użyj dolomitu lub popiołu drzewnego i ciesz się pięknym trawnikiem.

Odkryj, jak prawidłowe wapnowanie i wertykulacja odmienią Twój ogród!

Marzysz o pięknej i gęstej trawie niczym z magazynów ogrodniczych? To nie takie proste. Trawnik, podobnie jak inne rośliny w ogrodzie, wymaga regularnej pielęgnacji, w tym nawożenia, wapnowania, grabienia i koszenia. Wiele osób zapomina, że źdźbła trawy potrzebują regularnego dostępu do substancji odżywczych. Przełom lutego i marca to czas, aby przeprowadzić jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika.

Pod koniec lutego rozsyp to na trawniku. Dzięki temu wiosna będziesz mieć gęsto dywan trawy

Jeżeli chcesz, aby trawa rosła gęsto i bujnie to muszę. Wykonać zabieg wapnowania. Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że najlepsza pora na wapnowanie trawnika to właśnie koniec lutego. Dzięki temu wapno skutecznie zadziała i będzie możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy wapnowaniem i nawożeniem, który wynosi około 1-2 miesiące. Wapnowanie trawnika to zabieg niezbędny, ale pamiętaj, że nie wykonuje się go co roku. Ogrodnicy zalecają odstępy trzyletnie.

Wapnowanie trawnika to zabieg, który wpływa na ogólna kondycję trawy. Poprawia jej wzrost oraz gęstość. Sprawia, że rośliny swobodnej mogą pobierać substancje odżywcze z gleby, a także chroni przed chorobami i szkodnikami. Wapnowanie trawnika to również jeden z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się mchu. Wapno neutralizuje kwasowość gleby co stwarzają warunki niesprzyjające rozrastaniu się mchu.

Jak wykonać wapnowanie trawnika wczesną wiosną?

Zanim zabierzesz się za wapnowanie warto sprawdzić pH gleby. Wynik poniżej 5,5 wskazuje na zakwaszenie. To znak, że trzeba brać się do pracy. Do wapnowania trawnika możesz wykorzystać zarówno kupne mieszanki takie jak: nawozy wapnowo-magnezowe (dolomit) lub kredę nawozową. Opcjonalnie możesz sięgnąć również po domowe sposoby jak pokruszona kreda szkolna lub popiół drzewny ( bez chemicznych i plastikowych pozostałości). Wapnowanie powinno być wykonywane w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień, aby woda nie wypłukała wapna z gleby. Na każdy metr sześcienny trawnika posypać około 30 gramów produktu. Na koniec należy dokładnie wygrali trawę i delikatnie ją podlać. Dzięki temu mieszanka wchłonie się w ziemię i zacznie działać.

Dwa razy "W" w pielęgnacji trawnika. Nie zapomnij o wertykulacji

Wertykulacja trawnika to kolejny ważny zabieg pielęgnacyjny. Wykonuje się go na przełomie marca i kwietnia, tuż po pierwszym koszeniu. Polega on na mechanicznym, pionowym nacinanie darni na głębokość kilku milimetrów. Zabieg ten właściwie napowietrza glebę i poprawia dostęp do składników odzywczych. Regularnie wykonywana wertykulacja zagęszcza oraz odmładza trawnik.