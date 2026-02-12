Sprzątanie nigdy nie było prostsze! Jeszcze to polubisz

Najbardziej chłonna rolka z mikrofibry firmy Dyson jednocześnie usuwa codzienny kurz i zanieczyszczenia (w tym włosy) oraz zmywa mokre zabrudzenia, używając wyłącznie czystej wody. Dzięki rozwiązaniu, które umożliwia zmniejszenie zawartości wody, podłoga wysycha szybciej, nie pozostawiając smug.

Wysokoobrotowy mop elektryczny jest zaprojektowany z myślą o uproszczonej, a zarazem bardziej higienicznej konserwacji, która pozwala uniknąć bałaganu, bakterii i nieprzyjemnych zapachów3.

Wysokowydajny system oczyszczania zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia, odpady i brudną wodę w głowicy, dzięki czemu nie są zasysane do górnej części urządzenia, co zapobiega gromadzeniu się osadu, zatykaniu się wewnętrznych układów i konieczności czyszczenia brudnych rur wewnętrznych.

Najlżejsze urządzenie do mycia i czyszczenia na sucho, ważące zaledwie 3,82 kg, jest łatwe w użyciu i bardzo zwrotne.

Nowy format z możliwością całkowitego opuszczenia do poziomu podłogi i z wyjątkowo niskim profilem wynoszącym zaledwie 113 mm, umożliwia czyszczenie pod niskimi meblami bez utraty mocy.

Suszarka z gorącym powietrzem i cyklem samoczyszczącym utrzymuje wałek w czystości, świeżości i gotowości do następnego sprzątania.

Dyson przedstawia wysokoobrotowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene, który został zaprojektowany tak, aby zapewnić każdorazowo łatwe i higieniczne sprzątanie. Najbardziej chłonna, samoczyszcząca rolka z mikrofibry firmy Dyson usuwa codzienny kurz i zanieczyszczenia, w tym włosy, oraz zmywa mokre zabrudzenia i plamy. Zapewnia jednocześnie czystość każdej części podłogi dzięki użyciu świeżej wody, pozostawiając powierzchnię bez jakichkolwiek smug.

Zaawansowany system bezfiltrowy eliminuje konieczność stosowania niehigienicznych filtrów do oddzielania mokrych i suchych zanieczyszczeń, dzięki czemu nie dochodzi do rozwoju bakterii i powstawania nieprzyjemnych zapachów, a jednocześnie nie występują zatory ani spadek wydajności. Wysokoobrotowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene waży zaledwie 3,82 kg i posiada niskoprofilową obudowę – po rozłożeniu ma zaledwie 113 mm wysokości. Jest to bardzo zwrotne urządzenie do mopowania i czyszczenia na sucho, który sprząta wszędzie, nawet pod niskimi meblami i wzdłuż krawędzi – a wszystko to przy minimalnym wysiłku z zachowaniem najwyższego poziomu higieny i skuteczności czyszczenia.

James Dyson

Założyciel firmy Dyson powiedział:

„Najbardziej rzucającą się w oczy cechą podłogi wyczyszczonej tym urządzeniem jest brak smug i piękny połysk, ponieważ wałek jest stale oczyszczany czystą wodą przy każdym obrocie. Inne urządzenia do czyszczenia na mokro wykorzystują niehigieniczne filtry, które zatrzymują bakterie, zapychają się, zmniejszając siłę ssania, mogą wydzielać nieprzyjemny zapach i są bardzo trudne do wyczyszczenia. Nasze nowe urządzenie do czyszczenia na mokro i sucho Dyson Clean+Wash Hygiene nie posiada filtra i zatrzymuje całą brudną wodę oraz zanieczyszczenia w głowicy czyszczącej, dzięki czemu nie krążą one w urządzeniu, nie osadzają się w rurkach i przewodach ani nie zapychają brudnych filtrów. Ultrachłonny wałek jest o 30% gęściej wypełniony mikrowłóknami niż poprzednich rozwiązaniach i ma wbudowane nylonowe włosie, które pomaga w usuwaniu plam – w rezultacie zapewnia higieniczne, szybkoschnące i pozbawione smug czyszczenie za każdym razem.”

Nowa ultrachłonna hybrydowa rolka z mikrofibry

Sprząta jak odkurzacz. Zmywa rozlane płyny. Zapewnia czystość

Nowy wysokoobrotowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene został zaprojektowany tak, aby usuwać jednocześnie wszystkie rodzaje zabrudzeń – od domowego kurzu po uporczywe plamy, rozlane syropy, a nawet mokre włosy – eliminując konieczność odkurzania twardych podłóg przed ich umyciem. Wyposażony jest w naszą najgęstszą i najbardziej chłonną rolkę z mikrofibry, zawierającą 84 000 włókien na cm2, która obraca się z prędkością 250 obrotów na minutę, szybko usuwając zanieczyszczenia, rozlane płyny i zaschnięte plamy. Szczotka wyposażona jest w 1400 nylonowych włosków, które poprawiają zbieranie włosów, jednocześnie odsysając płynne zanieczyszczenia dzięki silnemu ciśnieniu kapilarnemu, zapewniając czyszczenie podłogi4 bez pozostawiania smug przy każdym sprzątaniu.

Wbudowany mechanizm samoczyszczący wykorzystuje zoptymalizowany sprężynowy element do usuwania zanieczyszczeń i brudnej wody z rolki oraz grzebień, który rozplątuje włosy podczas ich zbierania, zapobiegając owijaniu się i plątaniu wokół rolki. Ciągłe usuwanie zanieczyszczeń i brudnej wody w połączeniu z 12-punktowym systemem nawadniania, który dostarcza świeżą wodę do rolki z mikrofibry, gwarantuje, że każda część podłogi jest myta świeżą wodą – dzięki temu kolejne sprzątanie jest zawsze tak samo skuteczne jak pierwsze.

Najlżejsze, niskoprofilowe urządzenie do czyszczenia na mokro i sucho

Czyści aż do krawędzi ścian

Ważący zaledwie 3,82 kg Dyson Clean+Wash Hygiene jest jednym z najlżejszych¹ i najniższych dostępnych na rynku urządzeń do mopowania i odkurzania, co sprawia, że jest ono niezwykle zwrotne. Ma zaledwie 113 mm wysokości, co stanowi najniższy profil spośród wszystkich urządzeń 2w1, dzięki czemu może dokładnie sprzątać nawet pod najniższymi meblami, zachowując pełną moc i wydajność sprzątania.

Wysokoobrotowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene czyści aż do samej krawędzi ścian, skutecznie usuwając brud, kurz i rozlane płyny wzdłuż ścian i listew przypodłogowych.

Zero bakterii. Zero nieprzyjemnych zapachów.

Bez zapychania się i utraty wydajności

W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń do czyszczenia na mokro i na sucho, model Dyson Clean+Wash Hygiene nie posiada filtra. W konsekwencji nie gromadzi się w nim brud, nie rozwijają się bakterie, nie wydziela się nieprzyjemny zapach i jest łatwy i przyjemny w utrzymaniu. Bezfiltrowa konstrukcja eliminuje ryzyko powstawania osadu, zatorów lub spadku wydajności, zapewniając za każdym razem skuteczne i niezawodne sprzątanie.

Higieniczna i bezproblemowa konserwacja

Brak zatkanych układów wewnętrznych. Mniejsza potrzeba konserwacji

System Dyson Clean+Wash Hygiene wychwytuje i zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia w głowicy, dzięki czemu brud i osad nie przedostają się do górnej części urządzenia i nie gromadzą się w wewnętrznych rurach lub kanałach. Brudna woda i zanieczyszczenia są automatycznie oddzielane u źródła, co zapewnia higieniczne i bezproblemowe usuwanie odpadów.

W trybie samoczyszczenia po zakończeniu pracy rolka jest nasączana czystą wodą, a cały system jest przepłukiwany w celu usunięcia wszelkich pozostałości brudu i zanieczyszczeń. Rolka jest następnie suszona gorącym powietrzem w temperaturze 85°C, co zapobiega rozwojowi bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów na rolce, zapewniając czystość sprzętu i gotowość do kolejnego sprzątania.

Wśród innych kluczowych cech mopa wysokoobrotowego Dyson Clean+Wash Hygiene można wymienić:

Regulowane nawilżanie za pomocą czterech trybów działania, w tym trybu Boost, który umożliwia dostosowanie sprzątania do rodzaju zabrudzeń, rodzaju podłogi i osobistych preferencji.

Zoptymalizowana kontrola nawilżenia pozwala na umycie 350 m2 podłogi6 (o 20% więcej niż poprzedni model) przy zastosowaniu zbiornika na czystą wodę o pojemności 750 ml.

Środek do czyszczenia podłóg twardych Dyson 02 Probiotic

Środek do czyszczenia twardych podłóg Dyson 02 Probiotic został specjalnie opracowany do stosowania wraz z urzadzeniem Dyson Clean+Wash Hygiene, aby zapewnić optymalną wydajność czyszczenia podłóg oraz długotrwały efekt czystości. Płyn ten nie zawiera substancji pieniących, jest nietoksyczny i zapewnia głębokie czyszczenie na poziomie mikroskopowym. Dyson 02 Probiotic skutecznie usuwa brud i zanieczyszczenia, a jednocześnie jest delikatny dla podłóg i bezpieczny dla zwierząt domowych oraz dzieci.

Można nabyć bezpośrednio od firmy Dyson.

Wysokoobrotowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene jest dostępny w cenie 2099 zł na Dyson.pl

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe

