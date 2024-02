Jak elegancko jeść pączki w tłusty czwartek? Ekspertka z "Projekt Lady" tym razem nie zawiodła. Zobaczcie, jak Irena Kamińska-Radomska uczy jeść pączki

Moja babcia zawsze goniła, by prać w ten sposób ręczniki. Nie ocet i nie soda. Trik z PRL-u, który wywabi brzydki zapach i zmiękczy materiał. Sposób na pranie ręczników

Wlewam 100 ml do wody, mieszam i myję kabinę prysznicową. Usuwa osad z kamienia i mydła. Przepis na domowy płyn do kabin zdradziła mi ekspertka od porządku

To ostatni dzwonek dla pelargonii. Kiedy i jak wybudzamy pelargonie po zimie? Rady kwiaciarki

Męski wąs a osobowość. Jeżeli Twój parter nosi taki zarost to masz powody do zadowolenia. Mężczyźni z takim wąsem uchodzą za najlepszych kochanków

Co broda mówi o mężczyźnie?

Jak elegancko jeść pączki w tłusty czwartek? Ekspertka z "Projekt Lady" tym razem nie zawiodła

Tłusty czwartek to z pewnością dzień, na który wiele z nas czeka jak na zbawienie. W końcu wtedy możemy bezkarnie zjeść tyle ulubionych pączków, ile tylko zapragniemy. To wręcz wskazane, gdyż zgodnie z przesądem staropolskim osoba, która zje pączka w tłusty czwartek, będzie miała szczęście przez cały rok. Niezależnie, jakie pączki najbardziej lubimy — czy polane lukrem, czy te posypane cukrem pudrem, ich jedzenie może przysporzyć nam trudności, zwłaszcza jeśli skusimy się na ten przysmak, będąc w pracy lub restauracji. Dlatego tu warto dowiedzieć się, jak elegancko jeść pączka, aby nie pobrudzić sobie twarzy lub co gorsza — ubrania. Z pomocą spieszy niezawodna ekspertka ds. etykiety, znana między innymi z programu "Projekt lady". Irena Kamińska-Radomska pokazała w swoim najnowszym filmiku na Instagramie, jak elegancko jeść pączki w tłusty czwartek 2024.

Irena Kamińska-Radomska pokazała, jak jeść pączki, aby się nie pobrudzić

Na Instagramie Ireny Kamińskiej-Radomskiej można znaleźć dziesiątki filmów instruktażowych, w których ekspertka podpowiada, jak zachowywać się zgodnie z zasadami savoir-vivre w konkretnych sytuacjach. I z racji zbliżającego się tłustego czwartku 2024 ekspertka zamieściła krótkie nagranie, w którym przedstawiła dwa sposoby na jedzenie pączków. "Pączki jemy rękami na 2 sposoby i na 2 sposoby możemy się ubrudzić" - mówiła pani Irena na początku nagrania. Polecam, aby po prostu wziąć całego pączka do ręki i zacząć go jeść. - Drugi sposób: bierzemy pączka i odrywamy po kęsie. I w ten sposób mamy tylko ubrudzone dłonie, ale co za problem końce palców wypłukać - radzi Irena Kamińska-Radomska.