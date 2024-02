Nigdy nie dodawaj tego do pączków. Szkodzisz sobie i bliskim. Domowy przepis na pączki

"Pełzający" ludzie to plaga w polskich sklepach! Mówią o tym nawet za granicą. O co w tym chodzi?

Pączki to prawdziwy symbol tłustego czwartku. W ten dzień zajadają się nimi wszyscy. Pączki uchodzą z jedno z najbardziej tradycyjnych polskich ciast i miał o nich wspominać nawet Mikołaj Rej w "Żywocie człowieka poczciwego”. Co ciekawe, pierwsze pączki spożywane były na słono lub wytrawnie. Już w XII wieku podawano twarde, smażone ciasto nadziewanie słoniną. Słodka wersja pączków pojawiła się prawdopodobnie na skutek wpływów kuchni arabskiej. Pierwsze słodkie pączki podawano z miodem. Dzisiaj w tłusty czwartek pączki można kupić praktycznie w każdym sklepie. Wiele osób decyduje się na samodzielnie przyrządzenie pączków. Domowa wersja jest o wiele bardziej zdrowa i mniej kaloryczna. Bywa jednak, że dodaje się do niej tej jeden składnik, który może być potencjalnie szkodliwy.

Szkodliwy składnik lukru na pączki. Lepiej z niego całkowicie zrezygnować

Do przygotowania ciasta na pączki potrzebujesz mleka, mąki pszennej, cukru, drożdży, masła, jajek oraz oddzielonych żółtek oraz kieliszeczek spirytusu. Pączki podobnie jak faworki smaży się na głębokim tłuszczu. Nie jest to zatem dietetyczny przysmak, ale raz na jakiś czas można sobie na niego pozwolić. Wiele osób usmażone pączki polewa lukrem. Dla wygody często sięga się po kupny lukier, a ten może być pełen potencjalnie szkodliwych składników. Zanim w sklepie sięgniesz po gotowy lukier, to sprawdź jego skład. Może się okazać się, że znajdziesz tam między innymi olej palmowy (wpływa na wzrost złego cholesterolu), sorbinian potasu (to "zdrowsza alternatywa zakazanego benzoesanu sodu jednak najnowsze badania sugerują, że może on być również szkodliwy dla zdrowia), gliceryną (w dużych ilościach może powodować do problemów z koncentracją oraz wysuszać błony śluzowe) oraz syrop glukozowy, który może sprzyjać rozwojowi cukrzycy. O wiele bezpieczniejszą opcją wydaje się przygotowanie lukru własnoręcznie. Tutaj znajdziesz prosty przepis na domowy lukier z cukru.

