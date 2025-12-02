Tak zamiokulkasa podlewała moja babcia, tak podlewam ja. 1 łyżeczka tego sprawi, że zamiokulkas odżyje i zacznie rosnąć jak na drożdżach. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych

Jeśli Twój zamiokulkas marnieje, istnieje prosty, domowy sposób, aby pobudzić go do wzrostu.

Już 1 łyżeczka tego pobudzi zamiokulkasa do wzrostu. Domowa odżywka, która działa szybko

Jeżeli Twój zamiokulkas zaczął marnieć i coraz wolniej rośnie możesz raz w miesiącu podlewać go domową odżywką. Jest ona szybka w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych składników odżywczych. Wystarczy, że wymieszasz w ciepłej wodzie 1 łyżkę żelatyny. Gdy woda ostygnie podlej tym zamiokulkasa. Żelatyna pobudzi roślinę i sprawi, że będzie ona szybciej rosła. Żelatyna zawiera bowiem duże ilości azotu, który jest niezbędnym składnikiem biorącym udział w procesach wzrostu. Sprawia on, że liście stają się mocniejsze i ogólnie pozytywnie wpływa na kondycję kwiatów.

Japońska metoda podlewania zamiokulkasa. Rób to raz w tygodniu, a kwiat będzie rósł jak szalony

Japończycy to mistrzowie ogrodnictwa. Dlatego zawsze chętnie ufam ich wskazówkom. Zamiokulkas to kwiat, który naturalnie pochodzi z lasów tropikalnych Afryki. Świetnie jednak radzi sobie jako roślina doniczkowa. Często nazywany jest kwiatem do opornych ponieważ jest bardzo prosty w pielęgnacji i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Można go przestawiać i całkiem nieźle znosi niewielkie zmiany temperatur. Aby jednak zamiokulkas obficie rósł i wypuszczał nowe liście należy go odpowiednio podlewać i nawozić.

W przypadku zamiokulkasa należy pamiętać, że jedna z najważniejszych kwestii jest podlewanie. Zimą w wielu domach dominuje suche powietrze, które nie sprzyja kwiatom doniczkowym. W tym czasie należy regularnie zraszać liście. Raz w tygodniu wstaw zamiokulkasa do wanny i obficie zraszaj go wodą przed około 1 minutę.

Jak podlewać zamiokulkasa zimą?

Zamiokulkas to roślina, która wyjątkowo ceniona jest w tradycji feng shui. Uchodzi za roślinę oczyszczającą atmosferę oraz wprowadzającą harmonię. Przyciąga pozytywną energię i sprawia, że wokół rozprzestrzeniają się dobre fluidy. Dodatkowo zamiokulkas jest mało wymagającym kwiatem. Z powodzeniem sprawdzi się u osób, które nie mają przysłowiowej ręki do kwiatów. Nie potrzebuje specjalistycznego nawożenia oraz nadzwyczajnych warunków. Zimą należy pamiętać o regularnym podlewaniu zamiokulkasa. Trzeba to robić, gdy ziemia w doniczce przesycha. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Zamiokulkas jak wiele roślin doniczkowych niezbyt dobrze znosi suche powietrze. W okresie grzewczym nie należy trzymać go blisko grzejnika. Warto również zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia powietrze rozwieszając mokre ręczniki na kaloryferach. Raz w tygodniu można obficie zraszać liście zamiokulkasa. Roślina ta najlepiej czuje się w nasłonecznionym stanowisku. Warto jednak unikać bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą poparzyć liście. Zimą trzeba unikać przeciągów oraz niskiej temperatury, poniżej 5 st.C. Może ona doprowadzić do obumarcia zamiokulkasa.