Tak zamiokulkasa podlewała moja babcia, tak podlewam ja. 1 łyżeczka tego sprawi, że zamiokulkas odżyje i zacznie rosnąć jak na drożdżach. Pielęgnacja kwiatów doniczkowych

2025-12-02 4:30

Domowa pielęgnacja zamiokulkasa nie jest szczególnie wymagająca. Jest to idealna roślina dla początkujących. Nie wymaga ona specjalnego odżywiania i nawożenia. Warto jednak raz na jakiś czas dostarczyć zamiokulkasowi potrzebne składniki odżywcze. Tą domową odżywkę przygotujesz w kilka minut, a w zupełności wystarczy do pielęgnacji zamiokulkasa. Sprawi ona, że roślina zacznie szybciej rosnąć i odzyska dobrą kondycję.

Zamiokulkas - żółknięcie liści

i

Autor: Tatiana Foxy/ Getty Images Dlaczego liście zamiokulkasa żółkną?
  • Jeśli Twój zamiokulkas marnieje, istnieje prosty, domowy sposób, aby pobudzić go do wzrostu.
  • Wystarczy użyć jednego składnika z kuchni, który dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych.
  • Dowiedz się, jak przygotować tę odżywkę i w jaki sposób Japończycy pielęgnują zamiokulkasy, by rosły jak szalone!
  • Poznaj sekrety podlewania i nawożenia, które sprawią, że Twój zamiokulkas będzie zdrowy i bujny.

Już 1 łyżeczka tego pobudzi zamiokulkasa do wzrostu. Domowa odżywka, która działa szybko

Jeżeli Twój zamiokulkas zaczął marnieć i coraz wolniej rośnie możesz raz w miesiącu podlewać go domową odżywką. Jest ona szybka w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych składników odżywczych. Wystarczy, że wymieszasz w ciepłej wodzie 1 łyżkę żelatyny. Gdy woda ostygnie podlej tym zamiokulkasa. Żelatyna pobudzi roślinę i sprawi, że będzie ona szybciej rosła. Żelatyna zawiera bowiem duże ilości azotu, który jest niezbędnym składnikiem biorącym udział w procesach wzrostu. Sprawia on, że liście stają się mocniejsze i ogólnie pozytywnie wpływa na kondycję kwiatów.

Japońska metoda podlewania zamiokulkasa. Rób to raz w tygodniu, a kwiat będzie rósł jak szalony

Japończycy to mistrzowie ogrodnictwa. Dlatego zawsze chętnie ufam ich wskazówkom. Zamiokulkas to kwiat, który naturalnie pochodzi z lasów tropikalnych Afryki. Świetnie jednak radzi sobie jako roślina doniczkowa. Często nazywany jest kwiatem do opornych ponieważ jest bardzo prosty w pielęgnacji i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Można go przestawiać i całkiem nieźle znosi niewielkie zmiany temperatur. Aby jednak zamiokulkas obficie rósł i wypuszczał nowe liście należy go odpowiednio podlewać i nawozić.

W przypadku zamiokulkasa należy pamiętać, że jedna z najważniejszych kwestii jest podlewanie. Zimą w wielu domach dominuje suche powietrze, które nie sprzyja kwiatom doniczkowym. W tym czasie należy regularnie zraszać liście. Raz w tygodniu wstaw zamiokulkasa do wanny i obficie zraszaj go wodą przed około 1 minutę.

Jak podlewać zamiokulkasa zimą?

Zamiokulkas to roślina, która wyjątkowo ceniona jest w tradycji feng shui. Uchodzi za roślinę oczyszczającą atmosferę oraz wprowadzającą harmonię. Przyciąga pozytywną energię i sprawia, że wokół rozprzestrzeniają się dobre fluidy. Dodatkowo zamiokulkas jest mało wymagającym kwiatem. Z powodzeniem sprawdzi się u osób, które nie mają przysłowiowej ręki do kwiatów. Nie potrzebuje specjalistycznego nawożenia oraz nadzwyczajnych warunków. Zimą należy pamiętać o regularnym podlewaniu zamiokulkasa. Trzeba to robić, gdy ziemia w doniczce przesycha. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Zamiokulkas jak wiele roślin doniczkowych niezbyt dobrze znosi suche powietrze. W okresie grzewczym nie należy trzymać go blisko grzejnika. Warto również zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia powietrze rozwieszając mokre ręczniki na kaloryferach. Raz w tygodniu można obficie zraszać liście zamiokulkasa. Roślina ta najlepiej czuje się w nasłonecznionym stanowisku. Warto jednak unikać bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą poparzyć liście. Zimą trzeba unikać przeciągów oraz niskiej temperatury, poniżej 5 st.C. Może ona doprowadzić do obumarcia zamiokulkasa.

