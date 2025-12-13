Potrzebujesz 3 rzeczy, aby zrobić dużą kokardę na choinkę. Będzie wyglądać jak z Pinterest. Kokarda na choinkę DIY

Ubieranie choinki to jeden z najprzyjemniejszych momentów przygotowań do Bożego Narodzenia.

W tym roku prawdziwym hitem jest duża kokarda na czubek choinki, którą możesz łatwo wykonać samodzielnie.

Potrzebujesz tylko welurowego materiału i wstążki, aby stworzyć efektowną i modną dekorację.

Chcesz poznać prosty sposób na zrobienie tej pięknej kokardy DIY i zaskoczyć swoich bliskich?

Potrzebujesz 3 rzeczy, aby zrobić dużą kokardę na choinkę DIY

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami i wiele z nas powoli rozpoczyna przygotowania do tego magicznego czasu. Świąteczne porządki, zakupy prezentów czy składników niezbędnych do przyrządzenia bożonarodzeniowych potraw. Wszystkie przygotowania do świąt zwieńcza ubieranie choinki. I niewątpliwie to jeden z najprzyjemniejszych momentów przygotowań do Bożego Narodzenia. Pięknie przystrojona choinka wspaniale dekoruje mieszkanie, wprawiając jego domowników w dobry nastrój. I tak co roku wiele z nas zastanawia się, jaka kolorystyka lub ozdoby choinkowe są obecnie modne. Z pewnością wielu osobom wybór dekoracji na drzewko bożonarodzeniowe ułatwiają media społecznościowe. Na Instagramie czy Pinterst aż roi się od propozycji ozdób choinkowych. I tu niewątpliwie w 2025 roku wygrywa duża kokarda na czubek choinki. Jest ona dostępna w wielu sklepach i to w przeróżnych kolorach. Możesz jednak zrobić ją samodzielnie. Potrzebujesz tylko trzech rzeczy i chwili wolnego czasu.

Jak zrobić dużą kokardę na choinkę?

Duża kokarda na czubku choinki to prawdziwy hit tego sezonu bożonarodzeniowego. Można zamontować ją zamiast klasycznej gwiazdy lub anioła. To prosta, ale niezwykle efektowna dekoracja, która z miejsca przyciąga wzrok. Jak zrobić kokardę na choinkę? To naprawdę proste, a efekt jest niesamowity. Do wykonania kokardy na choinkę potrzebujesz:

Materiału welurowego o wymiarach: 2,5m x 1,5m,

Wstążki.

Zrób klasyczny węzeł, a następnie szerokie pętle. Środek "skrzydeł" wypełnij pogniecionym papierem lub reklamówkami, aby usztywnić kokardę. Upewnij się, że "ogonki" są równe i odpowiednio długie, by swobodnie opadały na choinkę. KOkardę przymocuj na czubku choinki drucikiem lub wstążką.