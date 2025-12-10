Wsyp 1 łyżeczkę do stojaka choinki. Drzewko zachowa piękny wygląd i nie zgubi igieł przez wiele tygodni. Odżywka do choinki ciętej

Wybór żywej choinki to świąteczna tradycja, ale jej utrzymanie w dobrej kondycji bywa wyzwaniem.

Istnieje prosty, domowy sposób, by cięta choinka długo nie gubiła igieł i zachowała świeżość.

Wsyp 1 łyżeczkę specjalnej mieszanki do stojaka z wodą, a drzewko będzie pięknie prezentować się przez święta.

Jaki jest sekret tej odżywki i jak jeszcze zadbać o choinkę, by cieszyć się jej zapachem i wyglądem przez długi czas?

Wsyp 1 łyżeczkę do stojaka na choinkę. Cięta choinka długo nie zgubi igieł

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, dlatego wiele osób już teraz rozważa kupno żywej choinki na święta. Oczywiście każdego roku wiele z nas staje przed dylematem - żywa czy sztuczna? A jak żywa to cięta czy w doniczce? Oczywiście bezsprzecznie tradycyjne cięte drzewko prezentuje się przepięknie i niewątpliwie jego największą zaletą jest zapach, jaki roznosi się po całym domu. To zapach świąt, który wprowadza domowników w radosny nastrój na wiele dni przed Bożym Narodzeniem. Jednak o ciętą choinkę trzeba dbać w odpowiedni sposób, aby za szybko nie zgubiła igieł lub nie uschła. Co zrobić, aby przedłużyć żywotność ciętej choinki i sprawić, że będzie wyglądać świeżo przez wiele tygodni? Wystarczy zastosować domową odżywkę do ciętej choinki, która sprawi, że drzewko nie będzie zbyt szybko gubiło igieł. Wymieszaj pół łyżeczki soli i pół łyżeczki cukru. Wsyp taką jedną łyżeczkę do stojaka choinki wypełnionego letnią (nie zimną!) wodą i zamieszaj. Woda z cukrem i solą zadziała na drzewko niczym odżywka i sprawi, że będzie zielona przez długi czas.

Co zrobić, aby cięta choinka nie gubiła igieł?

Żywotność ciętej choinki można przedłużyć na kilka sposobów. Oprócz stosowania naturalnych odżywek o choinki, warto stosować się do poniższych zasad:

podczas zakupu wybierz trwalsze drzewko, sprawdź jego świeżość i upewnij się, co do jego pochodzenia,

choinkę ustaw z dala od źródła ciepła (kominków i kaloryferów),

przytnij kawałek pnia i go odkoruj na długość kilku centymetrów,

pamiętaj, by regularnie podlewać drzewko.

Jaką świąteczną choinkę wybrać? Jodła, jodła kaukaska, czy świerk?

Jeśli rozważamy kupno żywej choinki i zależy nam na tym, by nie gubiła igieł, postawmy na jodłę pospolitą nazywaną białą. Jej igły są delikatniejsze od świerku, mają ciemnozielony kolor i są zdecydowanie delikatniejsze. A co najważniejsze — długo utrzymują się na drzewku. Nie opadają z choinki, nawet gdy zaschną. W przypadku świątecznych dekoracji sprawdzi się także jodła kaukaska. Ma igły w intensywnym zielonym kolorze z białym nalotem od spodu, a w pomieszczeniu potrafi wytrzymać nawet miesiąc. Jedną z najpopularniejszych choinek jest świerk, zarówno pospolity (Picea abies), jak i kłujący/srebrzysty (Picea pungens). Jednak i jeden i drugi szybko gubi igły. Pospolity wytrzymuje około dwóch tygodni w pomieszczeniu, srebrzysty trochę dłużej. Obie odmiany są cenione za intensywny, żywiczny zapach lasu.