Polska weźmie udział w Eurowizji? Jaką decyzję podjęto?

Eurowizja od lat uchodzi za największy muzyczny festiwal na świecie, który łączy kraje w imię wspólnej zabawy i artystycznej rywalizacji. Tymczasem najbliższa edycja budzi więcej kontrowersji niż entuzjazmu. Decyzja Europejskiej Unii Nadawców (EBU) o dopuszczeniu Izraela do konkursu wywołała falę sprzeciwu wśród nadawców publicznych. Efektem jest fala rezygnacji, która sprawiła, że przyszłoroczna Eurowizja będzie najmniej liczna od dwóch dekad. Jak jednak dowiedział się nieoficjalnie "Super Express" Polska weźmie udział w konkursie.

Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje. Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szansę dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym wydanym przez TVP, którzy otrzymaliśmy 10.12.2025 roku około godziny 12:25 .

Polska nie wycofuje się z Eurowizji! Wszystko jasne

Polska nie wycofała się z Eurowizji - taką decyzję podjęła Telewizja Polska po długich wewnętrznych naradach i analizie sytuacji związanej z przyszłorocznym konkursem. Już cztery kraje: Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia, ogłosiły odejście z konkursu.

Jeżeli się to potwierdzi, to decyzja TVP o udziale w konkursie jest niezrozumiała, jeśli bierzemy pod uwagę, że media publiczne powinny reprezentować Polaków. Sondy internetowe oraz komentarze w mediach społecznościowych wskazują, że około 80 procent Polaków nie chce brać udziału w jednej imprezie razem z Izraelem. To także ogromna niekonsekwencja w działaniach TVP. W 2022 roku stacja zażądała wyrzucenia Rosji z Eurowizji zaledwie jeden dzień po ataku na Ukrainę. Nasz przyszły reprezentant będzie miał trudno. Nie będzie brakowało niewygodnych pytań i prób bojkotu ze strony osób i organizacji propalestyńskich - mówi Adrian Rybak z eska.pl.

Historia Polski na Eurowizji

Polska brała udział w Konkursie Piosenki Eurowizji od 1994 roku, a za krajowe przygotowania i transmisję odpowiadała Telewizja Polska. Największym osiągnięciem był występ Edyty Górniak, która w 1994 roku zajęła drugie miejsce z utworem "To nie ja!".

Z powodu słabszych rezultatów uzyskanych w latach 1999 i 2001, TVP nie została zakwalifikowana do finałów w edycjach 2000 i 2002. W 2012 roku nadawca zdecydował wycofać się z udziału w 57. konkursie, uzasadniając to przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz udziałem w Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Po dwóch latach przerwy Polska ponownie przystąpiła do rywalizacji i od tamtego momentu brała w niej udział co roku.

