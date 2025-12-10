To nagranie pokazała na dzień przed pogrzebem. Przejmujące słowa Joanny Orleańskiej o ojcu: „Wspaniały, wyjątkowy”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-10 8:36

Na dzień przed pogrzebem swojego ojca Joanna Orleańska opublikowała poruszający film złożony z archiwalnych – częściowo ożywionych – ujęć. Materiał kończy symboliczne nagranie nieba ponad chmurami, a w tle wybrzmiewa „My Way” Franka Sinatry. To czułe, intymne pożegnanie jednego z najważniejszych ludzi w jej życiu.

Joanna Orleańska poinformowała o szczegółach uroczystości pogrzebowych, publikując wpis w mediach społecznościowych. Napisała w nim:

W środę 10 grudnia o godzinie 12 tej w kaplicy na Cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu pożegnanie Jacka Pierzaka wspaniałego ojca, przyjaciela, partnera, wybitnego naukowca, dobrego, wyjątkowego człowieka.

Słowa te - krótkie, rzeczowe i pełne miłości - stały się zapowiedzią cichego, ale niezwykle emocjonalnego pożegnania. Pod wpisem aktorki natychmiast pojawiły się kondolencje. Olga Borys napisała: „Bardzo mi przykro”. Joanna Moro dodała: „Wspaniały człowiek! Asiu, jesteś szczęściarą. Pamiętaj – życie przychodzi i odchodzi, a wspomnienia pozostają na zawsze. Przytulam”. Angelika Piechowiak również przekazała swoje wyrazy współczucia.

Miłość nie umiera – wspomnienie o ojcu

Dr Jacek Pierzak – ceniony archeolog, doktor nauk humanistycznych – zmarł 6 grudnia po roku walki z nowotworem. W osobnym wpisie na Facebooku Orleańska podkreśliła, że jej tata pracował do samego końca: na wykopaliskach, nad tekstami naukowymi, zawsze myśląc o innych bardziej niż o sobie. P

o roku ciężkiej walki z nowotworem odszedł mój ukochany tato — Jacek Pierzak. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali tatę i mnie. Do końca walczył z taką godnością, pokorą i klasą. Pomimo tak ciężkiej choroby pracował dalej na wykopaliskach, pisał prace naukowe i martwił się o bliskich bardziej niż o siebie. Zostanie na zawsze w naszych sercach, bo miłość nie umiera. Pomyślcie o nim ciepło.

Zobacz też: Tak wyglądała historia miłości Joanny i Pawła Orleańskich. Ich związek przeszedł poważny kryzys

Archiwalny film, który zatrzymuje czas

Dzień przed pogrzebem aktorka opublikowała krótki, wzruszający film. To kolaż archiwalnych zdjęć – niektóre z nich ożywione subtelnym ruchem – przedstawiających Jacka Pierzaka w różnych momentach życia: spacerującego wśród ruin, nad wodą, czy w rodzinnych kadrach z małą córką. Materiał kończy się symbolicznym ujęciem: kamera unosi się ponad chmury, ukazując rozświetlone niebo. W tle rozbrzmiewa „My Way” Franka Sinatry – utwór o sile, drodze życiowej i godności, które tak bardzo pasują do historii jej ojca.

Joanna Orleańska
15 zdjęć
Tak wyglądał pogrzeb Stanisława Sojki
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA ORLEAŃSKA