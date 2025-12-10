Polsat pyta, którą parę powiesisz na choince. Internet: „KURZOPKOBOMBKI, błagam!”

A bezapelacyjnym zwycięzcą zostali oni – "Kurzopkobombki". Jeden z fanów skwitował to krótko i w punkt: „Ale bym chciał na choince te KURZOPKOBOMBKI”. I naprawdę trudno się dziwić, bo miniaturowa para Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wygląda jak gotowa na romantyczną ucieczkę… prosto na najwyższą gałązkę. Ale to dopiero początek. Polsat przygotował pięć kompletów bombkowych prezenterów – wszystkie w wersji glam, wszystkie błyszczące jakby dopiero zeszli z czerwonego dywanu.

Tomasz Wolny i Paulina Sykut-Jezyna

On w perfekcyjnym garniturze, ona w wieczorowej sukni. Wyglądają jak para, która przyszła na świąteczny bal, a przypadkiem trafiła na twoje drzewko.

Agnieszka Hyży i Maciej Rock

Stylizacja prosto z modowego żurnala – Hyży w minisukience i marynarce, Rock w dwurzędowej czerni. Jeśli ktoś chce mieć na choince trochę vibe’u „ścianki”, to jest to para idealna.

Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz

Ewa z elegancką torebką, Ibisz w garniturze jak spod igły – para tak perfekcyjna, że aż trudno nie zapytać, czy bombki też liczą swoje metryki w „bieżących latach”.

Ola Filipek i Olek Sikora

Ci wyglądają najbardziej nowocześnie – jakby przyszli z castingu do świątecznej edycji „You Can Dance”.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Czerwona błyszcząca „mermaid dress”, złote szpilki i zalotny uśmiech, a obok niej on – w eleganckim, pasiastym garniturze. Nic dziwnego, że internet krzyczy: „Kurzopkobombki albo nic!”

Pod postem Polsatu widzowie przerzucają się komplementami, żartami i deklaracjami, którą parę najchętniej przygarnęliby pod swój świerk. Jeśli polskie stacje telewizyjne szukały sposobu, by podczas świąt dosłownie „zawisnąć” nad widzami, to właśnie znalazły go w najbardziej uroczy, kiczowato-świąteczny sposób. A że Polacy mają słabość do choinkowych osobliwości, można się spodziewać jednego: w tym roku co druga choinka będzie patrzeć na nas z uśmiechem Kasi Cichopek.