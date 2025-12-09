Tajemnicza akcja CBŚP w Piasecznie. Jedna osoba zatrzymana

- CBŚP przeprowadziło akcję w Piasecznie.
- Do zatrzymania podejrzanego doszło na środku ulicy.
- Został obezwładniony przez funkcjonariuszy.
Akcja CBŚP w Piasecznie
We wtorek (9 grudnia) w Piasecznie miała miejsce akcja Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). - Około godziny 14 zamaskowani funkcjonariusze prowadzili działania na terenie miasta - potwierdza "SE" sierż.szt. Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, ale nie ujawnia szczegółów.
Jak informuje RMF FM, uzbrojeni po zęby funkcjonariusze CBŚP z wydziału bojowego przeprowadzili skuteczną akcję w okolicach ulicy Tukanów. Po namierzeniu podejrzanego policjanci obezwładnili go na ulicy. Mężczyzna ma mieć związek ze zorganizowaną działalnością przestępczą.
Polecany artykuł: