Tajemnicza akcja CBŚP w Piasecznie. Jedna osoba zatrzymana

Zuzanna Sekuła
2025-12-09 22:55

We wtorek (9 grudnia) w Piasecznie pod Warszawą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadzili akcję w biały dzień. W wyniku ich działań zatrzymano mężczyznę podejrzanego o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wielka akcja CBŚP. Zatrzymany Białorusin, materiały wybuchowe w mieszkaniu

i

Autor: Tadeusz Mróz/ Archiwum prywatne
  • CBŚP przeprowadziło akcję w Piasecznie.
  • Do zatrzymania podejrzanego doszło na środku ulicy.
  • Został obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Akcja CBŚP w Piasecznie

We wtorek (9 grudnia) w Piasecznie miała miejsce akcja Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). - Około godziny 14 zamaskowani funkcjonariusze prowadzili działania na terenie miasta - potwierdza "SE" sierż.szt. Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, ale nie ujawnia szczegółów.

Jak informuje RMF FM, uzbrojeni po zęby funkcjonariusze CBŚP z wydziału bojowego przeprowadzili skuteczną akcję w okolicach ulicy Tukanów. Po namierzeniu podejrzanego policjanci obezwładnili go na ulicy. Mężczyzna ma mieć związek ze zorganizowaną działalnością przestępczą. 

