Pirotechnicy na S8! Policja zablokowała drogę i przeszukała audi

Zuzanna Sekuła
2025-12-09 22:31

We wtorek (9 grudnia) doszło do akcji pirotechników i policji, która na długie godziny zablokowała drogę serwisową na trasie S8. W centrum uwagi znalazł się tajemniczy samochód marki audi, pozostawiony w nietypowych okolicznościach. Specjaliści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, w asyście licznych patroli, przystąpili do przeszukiwania pojazdu.

  • Pirotechnicy i policja zablokowali drogę serwisową S8, by zbadać tajemnicze audi.
  • Samochód, pozostawiony w Blizne Łaszczyńskiego, wzbudził podejrzenia, co doprowadziło do interwencji służb.
  • Specjaliści z pododdziału kontrterrorystycznego i pies tropiący przeszukali pojazd.

Tajemnicze audi na S8

Działania służb miały miejsce na drodze serwisowej, biegnącej równolegle do trasy S8, w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Na miejsce zdarzenia skierowano szereg jednostek. Obok kilku załóg policji, kluczową rolę odegrali pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i kombinezony ochronne, przejęli dowodzenie przy podejrzanym pojeździe. Sprawdzali i wyrzucali z wnętrza przedmiot po przedmiocie.

Do akcji wkroczył również policyjny pies tropiący wraz ze swoim przewodnikiem. Zwierzę, wyszkolone do wykrywania materiałów niebezpiecznych, miało ostatecznie wykluczyć obecność jakichkolwiek niebezpiecznych substancji w pojeździe. 

Droga serwisowa zablokowana

Równolegle do działań pirotechników, funkcjonariusze policji zabezpieczali teren wokół interwencji. Obszar został szczelnie odgrodzony, uniemożliwiając dostęp do drogi serwisowej osobom postronnym. Do chwili obecnej brak jest oficjalnych informacji od służb na temat dokładnych przyczyn przeszukania auta. Nieoficjalnie udało się ustalić, że pojazd był na radarze funkcjonariuszy od pewnego czasu.

PIROTECHNICY
POLICJA
TRASA S8