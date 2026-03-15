Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym pod Płockiem. BMW wjechało pod szynobus

Dawid Piątkowski
PAP
2026-03-15 16:36

Dramatyczny wypadek na przejeździe kolejowym pod Płockiem. Samochód osobowy wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jedna osoba zginęła na miejscu, a kierowca trafił do szpitala. Służby pracują na miejscu, a droga i linia kolejowa pozostają zablokowane. Szczegóły poniżej.

Śmiertelny wypadek na przejeździe

Jedna osoba nie żyje, a druga została ranna po wypadku, do którego doszło w niedzielę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Ogorzelice. Samochód marki BMW wjechał tam pod nadjeżdżający szynobus.

Na miejscu wciąż pracują służby, a trasa została całkowicie zablokowana. Utrudnienia dotyczą zarówno ruchu samochodowego, jak i kolejowego i mogą potrwać do godzin wieczornych.

Kierowca trafił do szpitala

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Monika Jakubowska, do zdarzenia doszło po godzinie 14. Według wstępnych ustaleń 54-letni kierowca BMW wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający szynobus.

Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować pasażerki samochodu, która zginęła na miejscu. Kierujący pojazdem z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Badania wykazały, że zarówno kierowca auta, jak i 57-letni maszynista szynobusu byli trzeźwi. Pojazdem szynowym podróżowało dziewięć osób, w tym sześciu pasażerów. Żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń.

Jak dodała rzeczniczka płockiej policji, droga oraz przejazd kolejowy w miejscu wypadku są obecnie całkowicie zamknięte. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 20.

