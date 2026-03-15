Pogoda zaskoczy Polaków. Deszcz i spadek temperatur. Gdzie będzie najchłodniej?

Poniedziałek: więcej chmur i przelotny deszcz

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska znajdzie się pod wpływem frontu atmosferycznego, który będzie powoli przesuwał się z zachodu na wschód kraju. Oznacza to więcej chmur i przelotne opady deszczu w wielu regionach.

Na krańcach wschodnich będzie jeszcze dość pogodnie, z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. W pozostałej części kraju chmur będzie więcej, a miejscami może popadać. Pod wieczór na zachodzie możliwy jest także deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Lokalnie mogą pojawić się nawet słabe burze.

Temperatura w większości kraju wyniesie od 8 do 13 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry mogą pokazać nawet 18 stopni. Chłodniej zrobi się na Pomorzu i Kujawach – tam około 6–8 stopni.

Noc chłodniejsza, w górach przybędzie śniegu

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal będzie sporo chmur, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu, które miejscami przejdą w deszcz ze śniegiem.

W górach zrobi się wyraźnie zimowo. W Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o około 10 centymetrów, a na Podhalu o około 5 centymetrów.

Temperatura w nocy spadnie do około minus 1 stopnia na zachodzie, około 1 stopnia w centrum i do około 5 stopni na wschodzie.

Wtorek: chłodniej i nadal miejscami mokro

We wtorek na zachodzie kraju pojawi się więcej słońca i zachmurzenie będzie raczej niewielkie. W pozostałych regionach nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a w górach oraz miejscami na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 6 stopni nad morzem i miejscami na południu do około 11 stopni na wschodzie kraju. W rejonach podgórskich będzie jeszcze chłodniej – około 3–5 stopni.

Pogoda w Warszawie

W poniedziałek w stolicy przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu i wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami możliwe jest nawet pojedyncze grzmoty. Temperatura wyniesie około 13 stopni.

W nocy nadal będzie pochmurno z przelotnym deszczem, a temperatura spadnie do około 3 stopni. We wtorek pojawią się przejaśnienia, ale nadal możliwe będą przelotne opady. Termometry pokażą około 10 stopni.

