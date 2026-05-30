Dzieci zniszczyły kwiaty, rodzice rozmawiali obok. Straż miejska zapowiada konsekwencje!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-30 18:40

Kamery monitoringu zarejestrowały niepokojące sceny na Skwerze Dominikańskim w Górze Kalwarii. Podczas gdy rodzice prowadzili rozmowę, dzieci miały niszczyć kwitnące rośliny na miejskich klombach. Straż Miejska ustaliła już personalia osób dorosłych i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji.

Dzieci zniszczyły kwiaty, rodzice rozmawiali obok. Straż miejska zapowiada konsekwencje!

i

Autor: Straż Miejska w Górze Kalwarii/ Materiały prasowe

O sprawie poinformowała w piątek, 29 maja, Straż Miejska w Górze Kalwarii. Jak przekazali municypalni, monitoring miejski zarejestrował sytuację, w której dzieci niszczyły nasadzenia na Skwerze Dominikańskim, podczas gdy opiekujący się nimi dorośli nie reagowali.

Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby na Skwerze Dominikańskim 😞 – taki obrazek zaobserwowały w ostatnich dniach kamery monitoringu. Personalia osób dorosłych, które dopuściły do zniszczenia dużej części kwitnących roślin na placu, zostały ustalone i zostaną w stosunku do nich wyciągane konsekwencje. Takowych mogą oczekiwać także wandale niszczący i kradnący inne nasadzenia w mieście. Apelujemy – nie bądźmy obojętni na takie zdarzenia i dbajmy o wspólne dobro – przekazała Straż Miejska.

Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na rolę rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci oraz reagowaniu na ich zachowanie w przestrzeni publicznej.

To nie policja i straż miejska są od pilnowania, wychowywania i interesowania się, co nasze pociechy robią, kiedy opuszczają dom. Naszym zadaniem powinno być wyłącznie dbanie o ich bezpieczeństwo, a nie traktowanie jako potencjalne zagrożenie – napisali strażnicy miejscy w komentarzu do opublikowanego wpisu.

Sprawa wywołała szeroką dyskusję w internecie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy mieszkańców, którzy nie kryli oburzenia zachowaniem dzieci oraz brakiem reakcji ze strony dorosłych.

– Porażka.... I właśnie w takich rodzinach wyrastają wandale, którzy nie liczą się z nikim i niczym 😡 Oby konsekwencje były dotkliwe! – napisała jedna z internautek.

Inni komentujący zwracali uwagę na konieczność ponoszenia odpowiedzialności finansowej za zniszczenia.

– Obciążyć kosztami, to może zmądrzeją – stwierdził jeden z mieszkańców.

– Monitoring i konsekwencje finansowe i to dotkliwe, tylko to nas obroni przed wandalami – dodał kolejny internauta.

Straż Miejska przypomina, że miejskie nasadzenia są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców, a ich niszczenie wiąże się nie tylko z kosztami naprawy szkód, ale także z pogorszeniem estetyki przestrzeni publicznej.

Straż Miejska w Grudziądzu pomaga kierowcom naładować akumulator
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRAŻ MIEJSKA
MAZOWIECKIE