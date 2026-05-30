Dzieci zniszczyły kwiaty, rodzice rozmawiali obok. Straż miejska zapowiada konsekwencje!

O sprawie poinformowała w piątek, 29 maja, Straż Miejska w Górze Kalwarii. Jak przekazali municypalni, monitoring miejski zarejestrował sytuację, w której dzieci niszczyły nasadzenia na Skwerze Dominikańskim, podczas gdy opiekujący się nimi dorośli nie reagowali.

Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby na Skwerze Dominikańskim 😞 – taki obrazek zaobserwowały w ostatnich dniach kamery monitoringu. Personalia osób dorosłych, które dopuściły do zniszczenia dużej części kwitnących roślin na placu, zostały ustalone i zostaną w stosunku do nich wyciągane konsekwencje. Takowych mogą oczekiwać także wandale niszczący i kradnący inne nasadzenia w mieście. Apelujemy – nie bądźmy obojętni na takie zdarzenia i dbajmy o wspólne dobro – przekazała Straż Miejska.

Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na rolę rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci oraz reagowaniu na ich zachowanie w przestrzeni publicznej.

To nie policja i straż miejska są od pilnowania, wychowywania i interesowania się, co nasze pociechy robią, kiedy opuszczają dom. Naszym zadaniem powinno być wyłącznie dbanie o ich bezpieczeństwo, a nie traktowanie jako potencjalne zagrożenie – napisali strażnicy miejscy w komentarzu do opublikowanego wpisu.

Sprawa wywołała szeroką dyskusję w internecie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy mieszkańców, którzy nie kryli oburzenia zachowaniem dzieci oraz brakiem reakcji ze strony dorosłych.

– Porażka.... I właśnie w takich rodzinach wyrastają wandale, którzy nie liczą się z nikim i niczym 😡 Oby konsekwencje były dotkliwe! – napisała jedna z internautek. Inni komentujący zwracali uwagę na konieczność ponoszenia odpowiedzialności finansowej za zniszczenia. – Obciążyć kosztami, to może zmądrzeją – stwierdził jeden z mieszkańców. – Monitoring i konsekwencje finansowe i to dotkliwe, tylko to nas obroni przed wandalami – dodał kolejny internauta.

Straż Miejska przypomina, że miejskie nasadzenia są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców, a ich niszczenie wiąże się nie tylko z kosztami naprawy szkód, ale także z pogorszeniem estetyki przestrzeni publicznej.