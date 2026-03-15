Gdzie uciec z Warszawy na jeden dzień? Tych 10 miejsc to strzał w dziesiątkę

- Wiosna to idealny czas, by uciec z Warszawy i odkryć uroki Mazowsza.
- W promieniu 100 km od stolicy znajdziesz pałace, parki i zabytki idealne na jednodniową wycieczkę.
- Od Kampinoskiego Parku Narodowego po Twierdzę Modlin – sprawdź, które z 10 miejsc skradnie Twoje serce!
Weekend blisko Warszawy
Okolice Warszawy to prawdziwa kopalnia pomysłów na krótkie wypady. W promieniu około 100 km można znaleźć zarówno imponujące pałace i zamki, jak i malownicze parki, rezerwaty przyrody czy mniej oczywiste atrakcje turystyczne. Wiosną te miejsca pokazują swoje najlepsze oblicze - przyroda budzi się do życia, a spacery po ogrodach i parkach nabierają zupełnie nowego uroku.
Wśród popularnych kierunków niezmiennie znajdują się m.in.
- Kampinoski Park Narodowy - idealny na długie spacery i rowerowe wyprawy wśród lasów i wydm,
- Żelazowa Wola - miejsce narodzin Fryderyk Chopin, otoczone pięknym parkiem nad Utratą,
- Pałac w Nieborowie - barokowa rezydencja z niezwykłymi wnętrzami i sąsiednim parkiem w stylu angielskim,
- monumentalna Twierdza Modlin - jedna z największych twierdz w Europie.
To tylko część atrakcji, które można zobaczyć podczas jednodniowego wypadu z Warszawy. Wystarczy godzina lub dwie jazdy samochodem, by znaleźć się w zupełnie innym świecie - wśród zieleni, zabytków i miejsc, które potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy Mazowsze znają od lat.
Wiosna to idealny moment, by ruszyć w drogę. Czy będzie to romantyczny spacer w pałacowym ogrodzie, rowerowa wycieczka przez Kampinos czy odkrywanie historii w dawnych fortach - okolice Warszawy oferują mnóstwo pomysłów na udany dzień poza miastem.