Gdzie uciec z Warszawy na jeden dzień? Tych 10 miejsc to strzał w dziesiątkę

Wiosna to idealny czas, by uciec z Warszawy i odkryć uroki Mazowsza.

W promieniu 100 km od stolicy znajdziesz pałace, parki i zabytki idealne na jednodniową wycieczkę.

Od Kampinoskiego Parku Narodowego po Twierdzę Modlin – sprawdź, które z 10 miejsc skradnie Twoje serce!

Weekend blisko Warszawy

Okolice Warszawy to prawdziwa kopalnia pomysłów na krótkie wypady. W promieniu około 100 km można znaleźć zarówno imponujące pałace i zamki, jak i malownicze parki, rezerwaty przyrody czy mniej oczywiste atrakcje turystyczne. Wiosną te miejsca pokazują swoje najlepsze oblicze - przyroda budzi się do życia, a spacery po ogrodach i parkach nabierają zupełnie nowego uroku.

Wśród popularnych kierunków niezmiennie znajdują się m.in.

Kampinoski Park Narodowy - idealny na długie spacery i rowerowe wyprawy wśród lasów i wydm,

Żelazowa Wola - miejsce narodzin Fryderyk Chopin, otoczone pięknym parkiem nad Utratą,

Pałac w Nieborowie - barokowa rezydencja z niezwykłymi wnętrzami i sąsiednim parkiem w stylu angielskim,

monumentalna Twierdza Modlin - jedna z największych twierdz w Europie.

To tylko część atrakcji, które można zobaczyć podczas jednodniowego wypadu z Warszawy. Wystarczy godzina lub dwie jazdy samochodem, by znaleźć się w zupełnie innym świecie - wśród zieleni, zabytków i miejsc, które potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy Mazowsze znają od lat.

Wiosna to idealny moment, by ruszyć w drogę. Czy będzie to romantyczny spacer w pałacowym ogrodzie, rowerowa wycieczka przez Kampinos czy odkrywanie historii w dawnych fortach - okolice Warszawy oferują mnóstwo pomysłów na udany dzień poza miastem. Zajrzyj do naszej galerii poniżej:

