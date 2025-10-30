Najdłuższy brukowany rynek w Europie jest w Pułtusku

Pułtuski rynek mierzy aż 380 metrów długości i jest w pełni brukowany. Otaczają go zabytkowe kamieniczki z XVIII i XIX wieku, które nadają temu miejscu wyjątkowy klimat. W niektórych z nich mieszkały i przebywały znane postacie – w kamienicy przy Rynku 27 w latach 1854–1864 mieszkał Wiktor Gomulicki, natomiast w jednej z innych kamienic gościł sam Napoleon Bonaparte w 1806 roku.

Bogata historia miasta

Pierwsze osady na terenie dzisiejszego Pułtuska powstały już w VII–VIII wieku. Na początku X wieku istniał tu gród obronny i kasztelania. Od przełomu XI i XII wieku przez ponad osiem wieków miasto było własnością biskupów płockich, którzy rezydowali na pułtuskim zamku. W średniowieczu Pułtusk był ważnym punktem strategicznym Mazowsza – w XIV wieku trzykrotnie atakowali go Litwini, a w 1337 roku miejscowe rycerstwo odniosło zwycięstwo nad wojskami litewskimi.

W XVI wieku miasto rozwijało się gospodarczo i kulturalnie. Powstała kolegiata, trzy kościoły, szpital, łaźnia miejska, apteki i przytułki dla ubogich. W 1566 r. w Pułtusku założono jezuickie kolegium, które było jedną z największych szkół w I Rzeczypospolitej. W 1590 roku zamek pułtuski gościł króla Zygmunta III Wazę.

Wiączemin Polski - skansen. Magiczne miejsce na Mazowszu obchodzi 5 urodziny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bitwy, pożary, a nawet meteoryt

Pułtusk był areną historycznych bitew: w 1703 roku pod miastem król Szwecji Karol XII rozbił dwukrotnie silniejszy korpus saski, a w 1806 roku bitwa z udziałem wojsk Napoleona została upamiętniona na Łuku Triumfalnym w Paryżu. W 1868 roku mieszkańcy byli świadkami upadku meteorytu, zwanego „pułtuskim”, którego fragmenty można dziś oglądać w British Museum i Muzeum Ziemi PAN. Siedem lat później miasto dotknął katastrofalny pożar, który zniszczył większość zabudowy i cenne księgozbiory.

W czasie II wojny światowej Pułtusk został zniszczony w około 85% w wyniku ciężkich walk o przyczółki nad Narwią. Po wojnie miasto powoli odbudowywało swój historyczny charakter, a w 1985 roku zostało odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Turystyczna perła Mazowsza

Dziś Pułtusk przyciąga turystów nie tylko najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie, ale też zabytkowymi kamieniczkami, malowniczymi bulwarami nad Narwią i klimatem, który łączy historię z nowoczesnością. To miejsce, gdzie spacer po rynku może przenieść w czasie – od średniowiecznych murów, przez wizyty Napoleona, po romantyczne opowieści XIX-wiecznych literatów. Zobacz zdjęcia rynku w galerii poniżej.