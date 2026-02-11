Można otwierać spalarnię! Znamy termin otwarcia giganta na Targówku

Otwarcie Warszawskiej Wytwórni Energii (WWE), czyli spalarni śmieci na Targówku, nastąpi 19 lutego.

Inwestycja za 1,65 mld zł netto umożliwi produkcję energii cieplnej i elektrycznej z 250 tys. ton odpadów rocznie.

Zakład pracuje regularnie od grudnia 2024 roku, a na jego szczycie znajduje się taras widokowy.

Otwarcie spalarni na Targówku tuż, tuż. Znamy konkretną datę

To inwestycja horrendalnie droga i solidnie opóźniona. Miała być uruchomiona… pod koniec 2023 r. Kolejny termin - również niedotrzymany - to lipiec 2024 r., koniec 2024 r. W grudniu 2024 r. po raz pierwszy wrzucono śmieci do gigantycznych pieców. - Gorące rozruchy są ostatnim, kluczowym etapem przed uruchomieniem zakładu - informowało wtedy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, odpowiedzialne za gigantyczną inwestycję. Radni, którzy wtedy wizytowali plac budowy, obstawiali oficjalne otwarcie wiosną 2025 r. Pomylili się... prawie o rok.

Jak ustalił „Super Express” oficjalne otwarcie nastąpi za tydzień! - Uroczystość oficjalnego otwarcia WWE zaplanowana jest na 19 lutego - potwierdza nam rzecznik ratusza Monika Beuth.

Spalarnia na Targówku z tarasem widokowym

Dawny Zakład Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) urzędnicy tytułują teraz bardziej przyjazną nazwą - Warszawska Wytwórnia Energii (WWE). Zagospodarowanie śmieci w nowym zakładzie umożliwi bowiem produkcję energii cieplnej i elektrycznej, które zasilą sieć zaopatrującą miasto. Zakład ma przetwarzać ponad 250 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych w skali roku. Przed modernizacją było to ok. 40 tys. ton.

Najwyższy punkt zakładu to taras widokowy - przeszklone pomieszczenie u szczytu wysokiego komina, z którego będzie można zobaczyć enklawę przyrodniczą na dachach spalarni. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy będzie udostępniany publicznie.

- Warszawska Wytwórnia Energii pracuje regularnie od grudnia 2024 roku, kiedy to rozpoczął się okres ostatecznych testów, prób oraz kalibracji wszystkich instalacji rozbudowanego zakładu. W czerwcu ubiegłego roku inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie. A w grudniu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania odebrało zakład od generalnego wykonawcy - odpowiada na pytania „Super Expressu” urząd miasta.

Koszt inwestycji? - Aktualna wartość kontraktu z firmą Posco (generalny wykonawca inwestycji) wynosi ok. 1,65 mld zł netto - podał nam rzecznik MPO Jakub Turowicz.

