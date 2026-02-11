Marihuana warta ponad milion upchana w Dacii. Szybka akcja CBŚP pod Warszawą

W podwarszawskich Jankach CBŚP zatrzymało 51-letniego Polaka przewożącego w czerwonej Dacii ponad 21 kg marihuany.

Narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych były ukryte w trzech kartonowych pudłach, nadanych kurierem z Hiszpanii.

Mężczyzna usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków i został tymczasowo aresztowany przez sąd w Pruszkowie.

Janki. Szybka akcja CBŚP

Na początku lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zdobyli informację, że w aucie jadącym przez podwarszawskie Janki mogą być przewożone środki odurzające. Akcja funkcjonariuszy Wydziału Bojowego CBŚP była szybka. Mundurowi zlokalizowali czerwoną Dacię i zatrzymali kierowcę, którym okazał się 51-letni Polak.

21 kg marihuany w pudłach

- W trakcie przeszukania pojazdu policjanci ujawnili trzy kartonowe pudełka zawierające łącznie 21 kilogramów marihuany. Jak ustalono, przesyłki zostały nadane kurierem z Królestwa Hiszpanii. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza milion złotych - przekazał kom. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Jak dodał, auto, którym przewożone były narkotyki, wynajął zatrzymany mężczyzna.

51-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Tam usłyszał zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków. Na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.

9

Amfetamina w lodówce, bejsbole, marihuana i maczety. Rodzinny gang rozbity przez CBŚP