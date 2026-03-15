„Śmierdzi to ruską skarpetą!” Gorąco w Warszawie! Wielki protest na Krakowskim Przedmieściu

Piotr Lis
2026-03-15 15:36

Gorąco przed Pałacem Prezydenckim! W niedzielę (15 marca) na Krakowskim Przedmieściu zebrał się tłum protestujących, którzy sprzeciwiają się decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej programu SAFE. Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 14 i jak zapowiadają organizatorzy, potrwa do godziny 22. Emocji nie brakuje, a transparenty uczestników mówią same za siebie.

Protest zorganizował Komitet Obrony Demokracji pod hasłem „Chcemy być SAFE”. To reakcja na weto prezydenta w sprawie ustawy, która miała ułatwić Polsce sięgnięcie po ogromne środki z unijnego programu wspierającego rozwój zdolności obronnych państw. Rząd przekonywał, że pieniądze z SAFE są kluczowe dla modernizacji armii oraz bezpieczeństwa kraju. Prezydent zdecydował jednak, że ustawy nie podpisze.

Organizatorzy demonstracji nie kryją oburzenia

Pokażmy Karolowi Nawrockiemu nasz obywatelski sprzeciw wobec zdrady! Pokażmy siłę jedności! Pokażmy nasze VETO! – napisała organizacja KOD w mediach społecznościowych.

Protestujący przynieśli ze sobą transparenty. Na banerach można przeczytać m.in.: „Śmierdzi to weto ruską skarpetą”, „Pięści to nie wszystko, by być w pałacu”, „Nawrocki zdrajca Polski”.

Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia czuwają stołeczni policjanci. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego kierują ruchem i wskazują kierowcom alternatywne trasy przejazdu w rejonie Krakowskiego Przedmieścia.

Czym jest program SAFE, który wywołał taką burzę?

Program SAFE ma wspierać państwa Unii Europejskiej w zwiększaniu ich zdolności obronnych. To odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę. Komisja Europejska przewidziała na ten cel 150 miliardów euro, czyli ponad 630 miliardów złotych, w formie niskooprocentowanych pożyczek. Ich dużą zaletą ma być około 3-procentowe oprocentowanie oraz długi okres kredytowania.

Z SAFE ma skorzystać 19 państw Unii Europejskiej. Polska jest potencjalnie największym beneficjentem programu – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nasz kraj może pożyczyć 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych.

