Co za atmosfera na klasyku Ekstraklasy! Dużo zdjęć kibiców z meczu Legia - Widzew

Legia Warszawa - Widzew Łódź 0:0 (0:0)

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Wszołek (42' Reca, 59' Vinagre), Elitim, D. Szymański (77' W. Urbański), Kapustka, Kun (77' Chodyna) - Rajović, Nsame (77' Adamski).

Widzew Łódź: Drągowski - Żyro, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky - Alvarez, Selahi, Kornvig - Isaac, Bergier, Fornalczyk (78' Bukari).

Sędzia: Wojciech Myć

Klasyk w walce o utrzymanie. Legia i Widzew pod presją

To nie tak miało być - myślą sobie kibice Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Oba zespoły mają o wiele konkretniejsze ambicje. Tymczasem zarówno "Wojskowi", jak i ekipa Aleksandara Vukovicia walczą o przetrwanie. Goście przystępowali do piątkowego spotkania z miejsca w strefie spadkowej, a zespół Marka Papszuna z pierwszego bezpiecznego. Temperaturę przed spotkaniem podwyższyła decyzja Komisji Lagi o anulowaniu czerwonej kartki Rafała Augustyniaka. Polak wyleciał z boiska w Poznaniu, ale z Widzewem mógł zagrać. Jakby tego było, w tygodniu pojawiły się artykuły o poważnym zainteresowaniu Juergenem Elitimem. Klubem, który miałby zabiegać o usługi Kolumbijczyka jest... Widzew!

A na boisku? Lepiej w spotkanie weszła Legia. Nsame znakomicie uruchomił Rajovicia, ale ten przegrał pojedynek "oko w oko" z Drągowskim. W kolejnych minutach mecz się wyrównał, a sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Czuło się, że obie drużyny są świadomy stawki tego spotkania. Najciekawiej było na trybunach, gdzie sektor dopingujący Legii Warszawa zaprezentował bardzo efektowną oprawę. W końcówce pierwszej połowy żadna z drużyn nie chciała zaryzykować i w efekcie nie zobaczyliśmy bramek.

Po przerwie nie oglądaliśmy drastycznej zmiany. Dość powiedzieć, że po godzinie gry jedynym celnym strzałem była próba Rajovicia z samego początku spotkania. W 59. minucie na boisku pojawił się Ruben Vinagre. Portugalczyk zmienił... Arkariusza Recę, który wcześniej wszedl za kontuzjowanego Pawła Wszołka. Kilka minut później świetną szansę miał Kamil Piątkowski. Stoper Legii główkował po stałym fragmencie gry, ale minimalnie chybił.

W 71. minucie Widzew uderzył celnie po raz pierwszy. Strzał Mateusza Żyro wpadł w ręce Hindricha. Goście notowali niezłe minuty, ale brakowało konkretów.

Galeria ze zdjęciami: Kibice podczas klasyku Legia - Widzew. Zobacz fotorelację Marka Kudelskiego z "Super Expressu"

Zobacz efektowne oprawy z trybun. Kibice nie zawiedli podczas meczu Legia - Widzew!

