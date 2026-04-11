Wspomnienie Jacka Magiery i thriller w końcówce! Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu Legia - Górnik

Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1 (Augustyniak 82' k. - Bochniewicz 90+6')

Legia Warszawa: Hindrich, Piątkowski, Augustyniak, Pankov, Wszołek, Elitim, Szymański (85' Jędrzejczyk), Kun (85' Reca), W. Urbański (67' K. Urbański), Rajović (85' Krasniqi), Adamski.

Górnik Zabrze: Łubik - Sacek, Janicki, Bochniewicz, Janża (85' Lukoszek) - Hellebrand, Sadilek (85' Rakoczy), Ambros (63' Kubicki) - Chłań (75' Massimo), Liseth (46' Ikia Dimi), Zmrzly.

Legia pamiętała o Jacku Magierze. Emocjonująca końcówka z Górnikiem

W miniony piątek cała piłkarska Polska zatrzymała się na moment, aby wspominać zmarłego Jacka Magierę (+49 l.). O trenerze pamiętali również kibice Legii Warszawa, zawodnicy stołecznej drużyny i Górnika Zabrze. Ekipa ze Śląska przyjechała w sobotni wieczór na stadion przy ul. Łazienkowskiej. Klasyk PKO BP Ekstraklasy wzbudzał ogromne emocje. Podopieczni Marka Papszuna chcieli udowodnić, że wygrana z Pogonią Szczecin to nie było dzieło przypadku. Z kolei opromieniony awansem do finału Pucharu Polski Górnik chciał podbić stolicę.

W pierwszej połowie Legia osiągnęła minimalną przewagę, ale nie doczekaliśmy się bramek. Na największe emocje przyszło nam czekać do końcówki spotkania. W 79. minucie piłka trafiła w rękę Rafała Janickiego. Arbiter Damian Kos obejrzał sobie powtórki i podyktował rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Rafał Augustyniak. Kiedy wydawało się, że gospodarze sięgną po trzy punkty, rzut rożny z doliczonego czasu gry dał wyrównanie przyjezdnym z Zabrza. Na 1:1 trafił Paweł Bochniewicz!

Legia może mówić o niedosycie. W sobotni wieczór podopieczni Marka Papszuna byli lepsi od Zabrzan, ale ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami.

85