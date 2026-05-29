Przełom w sprawie nowego lotniska w Polsce! Padła konkretna data

To już nie tylko lotnisko. „Trzeba mówić o całym systemie”

Lotnisko w Baranowie pozostaje najważniejszym elementem programu Port Polska, czyli projektu funkcjonującego wcześniej pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny. Inwestycja realizowana jest na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin, pomiędzy Warszawą a Łodzią. Maciej Lasek podkreśla jednak, że budowa nowego portu lotniczego to tylko część znacznie większego przedsięwzięcia.

– Tu nie można mówić o jednej rzeczy. Trzeba mówić o całym systemie, całej sieci – powiedział dla „Faktu”.

Jak wyjaśnił minister, projekt obejmuje również budowę kolei dużych prędkości oraz rozbudowę infrastruktury, która ma powstać wokół nowego węzła transportowego.

We wrześniu rusza najważniejszy etap budowy

Pełnomocnik rządu zwrócił uwagę, że prawdziwy przełom nastąpi jesienią.

– Zaczynamy we wrześniu – zapowiedział Maciej Lasek w programie „Fakt Live”.

Skala pierwszych robót ma być ogromna. Na początku wykonawcy skupią się na pracach fundamentowych, które będą stanowiły bazę pod przyszłe obiekty lotniskowe. Według zapowiedzi w ziemię ma zostać wbitych około 8100 pali fundamentowych o długości od 15 do nawet 30 metrów.

Kiedy pierwszy samolot wystartuje z Baranowa?

Aktualny harmonogram zakłada zakończenie budowy lotniska w 2031 roku. Następnie obiekt przejdzie procedury odbiorowe oraz proces certyfikacji. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, port rozpocznie działalność pod koniec 2032 roku.

Maciej Lasek zapewnia, że termin przedstawiony dwa lata temu pozostaje aktualny. To właśnie wtedy z nowego lotniska ma wystartować pierwszy samolot pasażerski.

Są ryzyka, ale harmonogram pozostaje bez zmian

Przy tak ogromnej inwestycji nie da się całkowicie wykluczyć zagrożeń związanych z sytuacją gospodarczą czy wydarzeniami międzynarodowymi. Spółka odpowiedzialna za realizację projektu na bieżąco monitoruje potencjalne ryzyka.

– Dzisiaj jesteśmy w zgodzie z harmonogramem i nie widzimy bezpośrednio dużych ryzyk. Ale pamiętajmy, że żyjemy nie na bezludnej wyspie, tylko jesteśmy częścią gospodarki światowej – podkreślił Lasek.

Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by terminy realizacji inwestycji miały ulec zmianie. Jeśli obecne założenia zostaną dotrzymane, już za nieco ponad sześć lat pasażerowie po raz pierwszy skorzystają z nowego lotniska w Baranowie.

