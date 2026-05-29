Ceny mieszkań wyhamowały

Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że po dynamicznych zmianach obserwowanych na rynku nieruchomości w ostatnich latach przyszedł czas na wyraźne uspokojenie. W maju ceny nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów w większości największych polskich miast pozostały praktycznie bez zmian, porównując je do poprzedniego miesiąca.

Warszawa już nie taka droga? Średnia cena spadła poniżej ważnej granicy

Najwięcej uwagi tradycyjnie przyciąga stolica. Od początku 2026 roku średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Warszawie wzrosła o około 8 proc. i zbliżyła się do poziomu 20 tys. zł. W maju nastąpiła jednak mała zmiana na plus kupujących.

Średnia cena metra kwadratowego spadła do około 19,9 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy masowo obniżają ceny. Analitycy RynekPierwotny.pl wskazują, że kluczowe znaczenie miało pojawienie się na rynku większej liczby mieszkań w bardziej przystępnych cenach.

Nie był to efekt obniżek w cennikach, lecz zmiany struktury oferty. Na rynek trafiła duża pula mieszkań, w tym relatywnie przystępnych cenowo, m.in. w projektach Głębocka Vita oraz kolejnych etapach Bulwarów Praskich – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kraków, Wrocław i Poznań bez większych zmian

Podobna sytuacja panuje także w innych dużych miastach. W Krakowie średnia cena nowych mieszkań utrzymuje się na poziomie około 17,1 tys. zł za metr kwadratowy, natomiast we Wrocławiu wynosi około 15,3 tys. zł. W Poznaniu odnotowano jedynie symboliczną korektę. Średnia cena metra kwadratowego spadła tam o około 100 zł i wynosi obecnie 14,2 tys. zł.

Trójmiasto ze wzrostem cen

Na tle pozostałych metropolii wyróżnia się Trójmiasto. To właśnie tam średnia cena nowych mieszkań wzrosła w maju o około 1 proc.

Gdzie ceny rosły najmocniej w ciągu roku?

Porównanie rok do roku pokazuje, że sytuacja na poszczególnych rynkach znacząco się różni.

Ceny mieszkań w Polsce 2025 i 2026. Jest wzrost

Rynek kupującego - mają coraz mocniejszą pozycję

Zdaniem ekspertów głównym powodem stabilizacji cen jest rekordowo duża oferta mieszkań dostępnych na rynku. Coraz większą część stanowią lokale gotowe do odbioru lub takie, których ukończenie nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.

W niektórych miastach mieszkania gotowe stanowią już nawet 20–30 proc. całej oferty, a w sprzedaży coraz częściej dominują lokale, które można odebrać niemal od ręki. Taka sytuacja zwiększa konkurencję pomiędzy deweloperami i daje kupującym większe możliwości negocjowania cen oraz dodatkowych bonusów.