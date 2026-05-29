„Kasjerka z Lidla” odpowiedziała Kapeli. Marianna Schreiber ujawnia wstrząsającą wiadomość

Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber ujawnia poruszającą wiadomość, która zmienia perspektywę.

Kobieta z Lidla opisuje swoją dramatyczną codzienność: wyczerpującą pracę fizyczną i niemożność podjęcia leczenia z obawy o utratę dochodów dla trójki dzieci.

Jej osobista historia obnaża twardą rzeczywistość i nadaje twarz dyskusji o zarobkach. Sprawdź, jak ta wiadomość wstrząsnęła opinią publiczną!

Marianna Schreiber pokazała wiadomość od „kasjerki z Lidla”

Słowa Jasia Kapeli o kasjerce z Lidla wywołały ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Kapela, komentując rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, mówił w Kanale Zero o potrzebie wsparcia osób działających w kulturze. Największe emocje wzbudził jednak fragment, w którym zestawił swoją sytuację z zarobkami pracownicy sklepu.

— Państwo jest wspólnotą i w ramach państwa powinniśmy się wspierać. Zastanawiam się, dlaczego ta przykładowa kasjerka zarabia więcej niż ja po 15 latach pracy intelektualnej? — mówił Jaś Kapela.

Po tej wypowiedzi w sieci ruszyła fala komentarzy. Publicyści i dziennikarze również nie szczędzili gorzkich uwag. Łukasz Zboralski pisał o „lewicowcach gardzących ludźmi pracy”, Dominika Długosz ironizowała, że jest to „wsparcie, którego KO zdecydowanie brakowało”, a Michał Kolanko kpił, że Kapela wystąpił „ze wsparciem dla znajdującego się w defensywie rządu”. Teraz głos zabrała Marianna Schreiber, która opublikowała wiadomość od kobiety przedstawiającej się jako „kasjerka z Lidla”. Teraz głos zabrała Marianna Schreiber, która opublikowała wiadomość od kobiety przedstawiającej się jako „kasjerka z Lidla”.

— Napisała do mnie „kasjerka z Lidla”, którą poniżał we wczorajszym wywiadzie Jaś Kapela. To się w głowie nie mieści — napisała Schreiber w serwisie X.

„Nie mam kiedy się zbadać, bo muszę zarabiać”

Wiadomość pokazana przez Schreiber jest krótka, ale mocna. Autorka opisuje codzienność pracy w sklepie i zmęczenie, które nie kończy się po wyjściu z marketu.

— Jestem tą kasjerką z Lidla, codziennie przenoszę takie kilogramy, których nawet nie powinnam, bo ważę tylko 43 kg przy wzroście 160 cm — napisała kobieta.

Dalej tłumaczyła, że utrzymuje troje dzieci i ma problemy zdrowotne, ale nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie.

— Nie mam kiedy się zbadać, bo muszę zarabiać, by utrzymać 3 dzieci. Dodatkowo mam ciśnienie nadgarstka, nawet nie mam jak iść, by to wyleczyć, bo będę musiała wziąć L4 — czytamy w wiadomości opublikowanej przez Schreiber.

Napisała do mnie „kasjerka z lidla”, którą poniżał we wczorajszym wywiadzie Jaś Kapela. To się w głowie nie mieści. pic.twitter.com/99oRlQ5HiJ— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) May 29, 2026

Autorka wiadomości dodała, że samo L4 oznaczałoby dla niej duży finansowy problem. Jak napisała, utrata części wynagrodzenia byłaby dotkliwa przy codziennych rachunkach i kosztach życia.

Słowa Kapeli wróciły ze zdwojoną siłą

Publikacja Marianny Schreiber jeszcze mocniej podbiła dyskusję wokół wypowiedzi Kapeli. W centrum sporu nie znalazła się już tylko ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów, ale sposób mówienia o zwykłej pracy.

Dla wielu komentujących porównanie do kasjerki zabrzmiało niefortunnie, bo praca w sklepie nie jest lekkim zajęciem ani prostym punktem odniesienia w debacie o zarobkach artystów. Wiąże się z dźwiganiem, presją czasu, kontaktem z klientami i nierzadko zmianowym trybem pracy. Wiadomość pokazana przez Schreiber dopisała do tej dyskusji konkretną twarz: kobietę, która nie prowadzi sporu ideowego, tylko opisuje swój dzień pracy i domowe zobowiązania.

Sasin też ostro zareagował

Wcześniej do sprawy odniósł się Jacek Sasin. Polityk PiS udostępnił fragment nagrania z Kapelą i ostro skomentował jego słowa.

— Każdemu, kto nie rozumie różnicy w podejściu do spraw Polaków między PiS a partiami koalicji 13 grudnia, pokazujcie to nagranie. Kompletne odklejenie od rzeczywistości — napisał Sasin.

Każdemu, kto nie rozumie różnicy w podejściu do spraw Polaków między PiS a partiami koalicji 13 grudnia - pokazujcie to nagranie. Kompletne odklejenie od rzeczywistości. https://t.co/87Ibb8dPfy— Jacek Sasin (@SasinJacek) May 28, 2026

Sasin zażenowany Jasiem Kapelą: „Kompletne odklejenie od rzeczywistości”

Wpis byłego ministra nadał sprawie polityczny wymiar. Schreiber z kolei przeniosła akcent na codzienne doświadczenie osób, które mogły poczuć się dotknięte wypowiedzią Kapeli. W efekcie jedna rozmowa o systemie wsparcia dla artystów zamieniła się w znacznie szerszą awanturę o pracę, zarobki i język, jakim mówi się o ludziach zatrudnionych w handlu.

Awantura o artystów i zwykłą pracę

Jaś Kapela od lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako autor tekstów, wierszy i komentarzy społeczno-politycznych. W ostatnich latach kojarzony jest także z internetowymi sporami i występami w formule freak fightów. Jego nazwisko już wcześniej wzbudzało emocje, m.in. przy okazji stypendium z Ministerstwa Kultury na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce.

Awantura wokół Kapeli pokazuje, jak łatwo jedna wypowiedź może przykryć całą dyskusję o ustawie i sprowadzić ją do prostego pytania: kto ma prawo czuć się niedoceniony? W tym przypadku najmocniej wybrzmiała nie sprawa artystów, lecz obraz kasjerki, która po wielu godzinach pracy nie chce słuchać, że jej pensja jest dla kogoś niezrozumiałym przywilejem.

Poniżej galeria zdjęć: Marianna Schreiber na ściance z uroczym blondynem. To jej nowy chłopak?

32

Biedrzycka Expressem | 2026 05 29