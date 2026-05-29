Żona Ziemkiewicza błysnęła dekoltem na imprezie. Obok niej gwiazdy TV

Rafał Ziemkiewicz to bardzo popularny pisarz i znany publicysta. Prywatnie zaś jest mężem i ojcem dwóch dorosłych córek. Ziemkiewicz nie ukrywa, że jest rozwodnikiem, a obecna żona jest jego drugą żoną. Znany publicysta i pisarz od lat jest w drugim związku małżeńskim. Żoną Rafała Ziemkiewicza jest lubiana i ceniona aktorka Aleksandra Ciejek.

Widzowie mogą ją znać z roli Angeliki Tracz w serialu "Plebania", roli w serialu "Graczykowie, czyli Buła i Spóła" oraz z programu dla dzieci "Budzik", w którym była właścicielką dwóch kotów, panią Ewą. Niedawno małżonkowie w rozmowie z Moniką Jaruzelską wprost opowiedzieli o swoim związku. Przy okazji wiele osób mogło dowiedzieć się, że nie tylko publicysta jest po rozwodzie, ale i jego małżonka to rozwódka.

Para jednak podchodzi do swoich losów odważnie i nie zamierza ukrywać, że ma za sobą nieudane związki. Oboje jednak postanowili, że nie będą decydować się na proces stwierdzenia nieważności pierwszych małżeństwa, które były kościelne.

- Wiele osób nas o to pyta, ponieważ nie wstydzimy się swojej wiary i deklarujemy, że jesteśmy osobami wierzącymi. Naprawdę żadne z nas nie jest z tego dumne, że te pierwsze małżeństwa nam się nie udały. Na pewno gdyby mogło się zdarzyć tak, że nie byłoby tych rozwodów, to wolelibyśmy, żeby tak się w naszym życiu stało. Czy to my zawiniliśmy? Na pewno w pewnym sensie tak. Żyjąc z kimś 25 lat, jak z Rafałem, wiem, że wina nigdy nie leży po jednej stronie. Absolutnie mamy poczucie, że osoby, z którymi byliśmy w pierwszych małżeństwach, skrzywdziliśmy i źle postępowaliśmy. Nie mówię, że tylko my, ale na pewno tak — przyznała odważnie aktorka.

Ostatnio pani Aleksandra pojawiał się na imprezie nowej telewizji. Zdjęciem z aktorką pochwaliła się była rzeczniczka kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego, obecnie dziennikarka wPolsce24, a kiedyś TV Republika, czyli Emilia Wierzbicki. Oprócz Ciejek wraz z Wierzbicki pozowała też Anna Popek! Panie postawiły na eleganckie czarne kreacje, a żona Ziemkiewicza błysnęła dekoltem! Zobaczcie sami w galerii niżej.

