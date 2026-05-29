Aleksandra Uznańska-Wiśniewska promienieje w ciąży! Wyeksponowała brzuszek w seksownej sukience

Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, odniósł znaczący sukces zawodowy, spędzając blisko trzy tygodnie w kosmosie podczas misji Ax-4, gdzie realizował eksperymenty naukowe i angażował się w działania edukacyjne.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zawarli związek małżeński, informując o kameralnej ceremonii i planach większego przyjęcia po powrocie astronauty z misji.

Małżeństwo Uznańskich-Wiśniewskich ogłosiło, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat wiosną bieżącego roku, dzieląc się tą radosną nowiną na początku stycznia.

Ostatnie miesiące okazały się szczególnie doniosłe dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który odnotował znaczące osiągnięcia zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Polski astronauta zyskał szerokie uznanie po udziale w misji Ax-4, gdzie spędził blisko trzy tygodnie w kosmosie. Podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej realizował szereg eksperymentów naukowych oraz angażował się w działania edukacyjne i popularnonaukowe. Sukces tej misji przyczynił się do jego ogólnokrajowej rozpoznawalności.

Historia miłości Aleksandry i Sławosza

U boku Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego od lat stoi Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, znana jako działaczka społeczna i posłanka KO. Ich spotkanie, jak sami wspominali, było przypadkowe. Rozpoczęło się od rozmowy i uśmiechu, które szybko ewoluowały w trwałą relację. Informację o ślubie para przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Początkowo odbyła się kameralna ceremonia w gronie najbliższych, z zapowiedzią organizacji większego przyjęcia weselnego po powrocie astronauty z misji kosmicznej.

Na początku stycznia bieżącego roku małżonkowie podzielili się kolejną radosną wiadomością. Na swoim profilu na Instagramie ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Do wpisu dołączono wspólne zdjęcia przedstawiające zaokrąglony brzuch posłanki, a także fotografie z badania USG. Przyszli rodzice poinformowali, że ich potomek ma przyjść na świat jeszcze tej wiosny.

Przyszła mama chwali się brzuszkiem

W międzyczasie Aleksandra Uznańska-Wiśniewska obchodziła swoje 32. urodziny. Z tej okazji w mediach społecznościowych udostępniła życzenia, które otrzymała od prawniczki Aleksandry Petrykowskiej.

- Sto lat dla wspaniałej Aleksandry - posłanki, wolontariuszki, dbającej zawsze o interes Polski, Polaków, Mniejszości i naszych Ukraińskich Sąsiadów, kobiety, która nigdy nie boi się głośno stać po stronie prawdy i wartości. PS no i trzymamy kciuki za piękne życie kosmicznego potomka - napisała na Instastory.

Do życzeń załączono zdjęcie polityczki w zaawansowanej ciąży. Podkreśliła brzuszek w seksownej, czarnej sukience z rozcięciem z boku. Przyszła mama dumnie eksponuje swoją ciążową figurę, a radosny uśmiech rozświetla jej twarz. Trzeba przyznać, że wygląda na niesamowicie szczęśliwą!

