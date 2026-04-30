Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała się w zaawansowanej ciąży. Kiedy polski astronauta zostanie ojcem?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-30 15:56

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona drugiego polskiego astronauty, Sławosza Uznańskiego, pojawiła się w Sejmie tuż przed wyczekiwanym porodem. Para, która od dawna stanowi inspirację dla wielu, przygotowuje się do kolejnego, niezwykłego etapu w swoim życiu. Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski stanie się ojcem?

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała się w zaawansowanej ciąży. Kiedy polski astronauta zostanie ojcem?
Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, Sławosz Uznański-Wiśniewski Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, Sławosz Uznański-Wiśniewski Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska kwitnie w ciąży Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała się w zaawansowanej ciąży. Kiedy polski astronauta zostanie ojcem?
Uznańscy-Wiśniewscy zostaną rodzicami. Astronauta i posłanka spodziewają się dziecka

Pochodzącą z Łodzi parę dzieli dokładnie dekada różnicy. Zarówno Sławosz Uznański, jak i Aleksandra Wiśniewska zdobyli wiedzą oraz cenne doświadczenia poza granicami Polski, a w ostatnim czasie o obojgu mówił cały kraj. Zaangażowana w sprawy społeczne i humanitarne polityczka została posłanką na Sejm, zaś jej partner, z wykształcenia inżynier - astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej i drugim Polakiem w historii, który poleciał w Kosmos. Na początku 2025 roku zakochani wzięli ślub i zaczęli posługiwać się podwójnym nazwiskiem. Z kolei rok później ogłosili, że spodziewają się dziecka. Poród tuż-tuż!

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała się w zaawansowanej ciąży. Kiedy polski astronauta zostanie ojcem?
Aleksandra Uznańska-Wiśniewska przyszła do Sejmu w zaawansowanej ciąży. Kiedy rodzi?

Będąca u progu narodzin dziecka posłanka nie zniknęła na czas ciąży z widoku. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska regularnie uczestniczyła w wydarzeniach publicznych, a ostatnio nie odpuściła wizyty w Sejmie. 31-letnia posłanka wzięła udział w specjalnej uroczystości, zorganizowanej po uwolnieniu z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta. Ciężarna Uznańska-Wiśniewska uczciła to wydarzenie, publikując w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym widać jej zaokrąglony brzuch. Zdjęcia z parlamentu, jak i filmik wrzucony do sieci przez samą posłankę, szybko przyciągnęły olbrzymie zainteresowanie internautów. Posypało się mnóstwo komplementów i serdecznych życzeń! Kiedy dokładnie Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy zostaną rodzicami? Nie zdradzili dokładnego terminu, mówiąc jedynie o wielkim oczekiwaniu na wiosnę. Wszystko wskazuje jednak na to, że do porodu dojdzie w najbliższych dniach i maluch pojawi się na świecie w maju.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski
Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Sławosz Uznański-Wiśniewski