Wiosenny baby boom w polskim show-biznesie! Te gwiazdy podzieliły się radosną nowiną!

Baby boom w polskim show-biznesie! Posypały się gratulacje!

Narodziny dziecka to zawsze wydarzenie, które zmienia wszystko. W ostatnich miesiącach polskie gwiazdy chętnie dzieliły się radosnymi nowinami z fanami, publikując wzruszające zdjęcia, osobiste wpisy i pełne emocji wyznania. Część informowała o ciąży, inni o narodzinach pociechy. Jedno jest pewne - w rodzimym show-biznesie panuje prawdziwy baby boom!

Na początku marca mamą po raz drugi została Aniela Woźniakowska, czyli influencerka Lil Masti. Jej synek Hektor przyszedł na świat 3 marca 2026 i dołączył do starszej siostry Arii, która urodziła się 24 sierpnia 2023 r. Kontrowersyjna gwiazda sieci podzieliła się również filmem z porodu! Nagranie podzieliło internautów.

W ubiegły weekend wiosennym spacerem z noworodkiem pochwalili się Daria Wąsiewska (33 l.) i Piotr Witwicki (43 l.). Gwiazdorska para niemal do samego końca trzymała w tajemnicy wiadomość o ciąży prezenterki Polsatu. Radosną nowiną podzielili się dopiero w marcu.

Najpiękniejsza wiosna w moim życiu - napisała Wąsiewska pod zdjęciem z dziecięcym wózkiem. W komentarzach od razu zaroiło się od gratulacji!

Na narodziny dziecka dopiero szykuje się Paweł Deląg (55 l.). W ostatni poniedziałek marca ciążowy brzuszek zaprezentowała jego partnerka Patrycja Komorowska (36 l.). Dla aktora będzie to trzecie dziecko. Ma już dwóch dorosłych synów z poprzednich związków - Pawła Juniora (33 l.) oraz Mikołaja (25 l.).

Podwójne szczęście w rodzinie lubianej aktorki!

Wkrótce w roli mamy zadebiutuje Maria Pawłowska (35 l.). Gwiazda "M jak miłość" czy "Stulecia Winnych" w połowie lutego zaprezentowała w sieci wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Dotąd raczej stroniła od medialnego rozgłosu wokół życia prywatnego, ale takiej informacji nie mogła przemilczeć.

Na "ostatniej prostej" jest też jej koleżanka po fachu, czyli Barbara Garstka-Puciaty (37 l.). W czerwcu minionego roku podczas niezwykle romantycznej uroczystości poślubiła Karola Puciatego (40 l.). Teraz aktorska para szykuje się na kolejny etap. Ich pierwsza pociecha ma pojawić się na świecie lada dzień. Co ciekawe, kilka dni temu mamą została siostra aktorki!

Do grona młodych rodziców za niedługo dołączą posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska (31 l.) i jej mąż, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski (42 l.). Para, która w ubiegłym roku podbiła polskie media, radosną nowiną podzieliła się 2 stycznia, czyli w pierwszą rocznicę ślubu! Poinformowali o tym na Instagramie, gdzie dodali serię wspólnych zdjęć, na których widać zaokrąglony brzuszek Uznańskiej-Wiśniewskiej.

Jeden z najpiękniejszych momentów w życiu przeżywają również Pamela Stefanowicz (35 l.) i Mateusz Janusz (34 l.), znani jako Fit Lovers. Popularna para spodziewa się pierwszego dziecka i kilka dni temu ujawni jego płeć. Już wiadomo, że wkrótce na świecie pojawi się ich syn!

Gwiazdy sieci szykują się na narodziny dziecka

W prima aprilis radosną nowiną podzieliła się Aleksandra Grysz (30 l.). I nie był to żart. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" oraz Tomasz Tylicki (40 l.) spodziewają się drugiego dziecka. Wychowują razem synka Tymoteusza. Chłopiec przyszedł na świat 31 lipca 2024 roku. Dziennikarz ma również niespełna 11-letnią córkę z poprzedniego związku.

Cześć Szkrabie, to my- mama i tata. Na świecie czekają już na Ciebie starsza siostra i… starszy brat, który póki co korzysta z przywileju bycia najmłodszym w rodzinie. Obiecujemy Ci piękne życie pełne bezwarunkowej miłości, wsparcia i zrozumienia. Już kochamy Cię najmocniej na świecie. Do zobaczenia! - napisała gwiazda TVP.

Sporo zamieszania swoim wpisem wywołała Maja Staśko (35 l.). Feministka i gwiazda freak-fightów relacjonuje przebieg ciąży w mediach społecznościowych. Wcześniej otwarcie mówiła o problemach z niepłodnością. W marcu podzieliła się kolejną szczęśliwą wiadomością. Tym razem u ślubie!

W Wielkanoc radosne wieści przekazała także Jessica Ziółek (31 l.), dzieląc się z fanami wyjątkowymi kadrami i emocjami towarzyszącymi oczekiwaniu na dziecko. Do przyjścia na świat swojej drugiej pociechy szykuje się królewska para polskiego internetu, czyli Wersow (Weronika Wiśniewska) i Friz (Karol Wiśniewski).

Imiona dzieci gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica? Pytanie 1 z 10 Kto jest rodzicem Klary? Małgorzata Rozenek-Majdan Anna Lewandowska Edyta Górniak Następne pytanie