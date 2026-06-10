"Każdy kolejny rok" wróci z 2. sezonem? Nowe odcinki uzależnione od jednego warunku

„Każdy kolejny rok” (w oryginale „Every Year After”) idealnie wpisuje się w gusta fanów młodzieżowych historii, przypominając popularne tytuły takie jak „Tego lata stałam się piękna”, „Off Campus” czy „Byliśmy łgarzami”. Serwis streamingowy Prime Video systematycznie przenosi na ekran literackie przeboje promowane na BookToku i robi to z dużym wyczuciem. Fani zastanawiają się obecnie, jak długo potrwa telewizyjna przygoda z mieszkańcami malowniczego miasteczka Barry's Bay. Wiadomo na pewno, że książkowego materiału bazowego na nowe odcinki zdecydowanie nie brakuje.

Fabuła serialu Każdy kolejny rok. O czym opowiada nowy hit Prime Video?

Wydarzenia przedstawione na ekranie toczą się w letniskowej miejscowości Barry's Bay, gdzie para bliskich przyjaciół regularnie spędza wakacyjne miesiące. Początkowa relacja między Percy (w tej roli Sadie Soverall) oraz Samem (granym przez Matta Cornetta) stopniowo przekształca się w głębokie romantyczne uczucie, które po wielu życiowych zawirowaniach zostaje ostatecznie przerwane na długi czas. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy dziewczyna zmuszona jest porzucić wielkomiejską codzienność i zmierzyć się z cieniami własnej przeszłości. Odnowienie kontaktu z dawnym ukochanym ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy prawdziwe uczucie potrafi przezwyciężyć wewnętrzne rozterki oraz bolesne traumy.

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Drugi sezon serialu "Każdy kolejny rok". Twórczynie komentują

Showrunnerka serialu Amy B. Harris oraz pisarka Carley Fortune nie ukrywają dużego zadowolenia ze wspólnego projektu i wyrażają chęć jego dalszego rozwijania. Książkowy pierwowzór doczekał się już oficjalnej literackiej kontynuacji zatytułowanej „Tamto złote lato” (w anglojęzycznej wersji „One Golden Summer”). W związku z tym dziennikarka Eski zapytała obie twórczynie o to, czy chciałyby zrealizować drugi sezon bazujący na tej powieści.

"Tak, zdecydowanie. Liczymy na to. To nasze marzenie, by móc kontynuować tę historię z nową opowieścią" - padło w odpowiedzi.

Kontynuacja serialu "Każdy kolejny rok". O czym opowiedzą nowe odcinki?

Ostateczna decyzja leży teraz w rękach władz Prime Video i będzie zależała przede wszystkim od wyników oglądalności opublikowanego materiału. Jeżeli serwis odnotuje satysfakcjonujące zainteresowanie ze strony użytkowników i da zielone światło projektowi, Amy B. Harris oraz Carley Fortune z przyjemnością przystąpią do pracy nad kolejną serią. Drobna zapowiedź wątków z powieści „Tamto złote lato” pojawiła się już w finale pierwszej odsłony, kiedy to Charlie Florek dostrzegł w gabinecie swojego przełożonego fotografię przedstawiającą jego samego, Sama oraz Percy.

"Nad jeziorem dzieją się dobre rzeczy" - lubi powtarzać Nan. To właśnie tam, w małym domku nad wodą, Alice i jej babcia spędziły niezapomniane lato. Dziewczyna miała siedemnaście lat, gdy uchwyciła w kadrze trzech roześmianych nastolatków w żółtej motorówce. Wciąż pamięta tamten dzień, choć wtedy jeszcze nie wiedziała, że to jedno zdjęcie na zawsze odmieni jej życie. Dziś Alice chowa się za obiektywem, to inni mają błyszczeć. Ale ostatnio coraz częściej czuje, że potrzebuje odmiany. Kiedy po niefortunnym upadku Nan wymaga opieki, Alice wraca do Barry's Bay, by w tym magicznym miejscu spędzić z babcią jeszcze jedno lato. Nie spodziewa się jednak, że spokój jeziora zmąci znany jej dźwięk. Żółta motorówka wraca, a za jej sterem siedzi Charlie Florek - ten sam chłopak, którego sfotografowała przed laty. Teraz jest mężczyzną - pewnym siebie, czarującym i niebezpiecznie bliskim. Pod gwiaździstym niebem i wśród ciepłych fal wspomnień Alice jest szczęśliwa. Ale zaczyna się martwić o swoje serce. Zawsze widziała ludzi takimi, jacy są - dlatego jest tak dobra w tym, co robi. Ale nigdy nie spotkała kogoś, kto patrzy i widzi tylko ją - oficjalny opis fabuły drugiej książki [za: wydawnictwo Czwarta Strona].

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Obsada serialu Każdy kolejny rok. Aktorzy z produkcji Prime Video

Na pierwszym planie w produkcji „Każdy kolejny rok” występują Sadie Soverall (znana szerokiej publiczności z filmu „Saltburn”) jako Persephone „Percy” Fraser oraz Matt Cornett (kojarzony z formatu „High School Musical: Serial”) odgrywający postać Sama Florka. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono popularnych artystów. W kadrach pojawiają się między innymi:

Aurora Perrineau (znana z serialu „Kaos”) jako Chantal,

Abigail Cowen (gwiazda „Przeznaczenie: Saga Winx”) odgrywająca Delilah,

Michael Bradway (występujący w „Naznaczonych”) jako Charlie Florek,

Joseph Chiu (związany z produkcją „Motorheads”) w roli Jordiego,

Elisha Cuthbert (aktorka z „Domu woskowych ciał”) jako Sue Florek,

Robyn Ross (kojarzona z hitem „Riverdale”) jako Diane Fraser,

William Wilder (znany z „Nie ten Paryż”) jako Jake.