Połowa Polaków nie wie, do czego służy ta komora w pralce. Prawie nikt z niej nie korzysta, a to może być błąd. Nie na płyn do płukania, to może na ocet?

Prawie nikt nie zna prawdziwego przeznaczenia trzeciej komory w pralce, która ma kluczowe zastosowanie, często mylone z innymi przegródkami.

Odkryj, jak prawidłowo wykorzystać wszystkie przegródki na detergenty, by pranie było skuteczniejsze, unikając typowych błędów i usztywniania tkanin.

Poznaj sekret idealnie czystych ubrań i dowiedz się, w jakich sytuacjach ten zapomniany element pralki okaże się niezastąpiony!

Prawnie nikt nie wie, do czego służy trzecia komora w pralce. Wyjaśniamy

Każda pralka wyposażona jest w szufladkę w przegródkami na detergenty. Najczęściej są one trzy, ale praktycznie wykorzystuje się tylko dwie. Okazuje się, że prawie nikt nie wie, do czego służy ta trzecia, a ma ona swoje zastosowanie. Standardowo każda pralka wyposażona jest w komorę na detergent do prania zasadniczego oraz na płyn zmiękczający tkaniny, czyli płyn do płukania, oznaczone po kolei "II" oraz symbolem kwiatka. Skupmy się teraz na tych dwóch komorach. Do przegrody na płyn do prania zawsze wlewaj detergent. Możesz do niego dodać także ocet, gdy chcesz umyć pralkę. Pamiętaj, by nie wlewać więcej płyny niż jest to zaznaczone. Wtedy może one nie wypłukać się z prania i pozostawić biały osad na ubraniach. Do komory z symbolem kwiatka wlewaj płyn zmiękczający. Jeżeli stosujesz domowe metody prania tutaj możesz dodać także ocet lub sok z cytryny. Płyn wlany do tej komory zostanie dodany do prania w ostatniej fazie cyklu. Pamiętaj, że nie zawsze konieczne jest użycie płynu do płukania. Może on oblepiać włókna tkanin i powodować ich sztywnienie. Nie zaleca się stosowania płynów do płukania do prania ręczników, ubranek dla dzieci oraz pościeli.

Mamy wyjaśnione do czego służą te, najczęściej używane, przegródki w pralce. Kiedy zatem przydaje się ta trzecia? Komora oznaczona symbolem "I" jest niczym innym jak przegródką na detergent do prania wstępnego. Warto pamiętać, że w różnych pralkach kolejność komór może być różna, dlatego też należy sprawdzać symbole. Kiedy używać zatem komory na detergenty do prania wstępnego? Nie zawsze jest to konieczne i czasem faktycznie lepiej pominąć ten etap. Płyn z tej komory trafi do bębna pralki przed cyklem zasadniczym. nie wszystkie programy prania mają pranie wstępne. Jego celem jest usunięcie większych zabrudzeń i luźnego brudu z tkanin, zanim rozpocznie się właściwe pranie. Dzięki temu główny cykl jest bardziej efektywny, a ubrania lepiej doczyszczone. Eksperci zalecają jego stosowanie do prania ubrań roboczych, mocno zabrudzonych, a także bielizny i ręczników.

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